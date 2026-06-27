Đắk Lắk rút ngắn gần 80% thủ tục đầu tư bằng cơ chế "luồng xanh"

Phóng viên VOV (thường trú tại Tây Nguyên) phỏng vấn ông Cao Đình Huy - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk về những giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu thu hút đầu tư, triển khai các dự án làm động lực cho tăng trưởng.

PV: Thưa ông, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu những cơ chế, chính sách nổi bật nào để nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với địa phương?

Ông Cao Đình Huy: Trước hết, tỉnh tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, công khai, thuận lợi và lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Một trong những giải pháp đột phá mà tỉnh đang triển khai là cơ chế “Luồng xanh” đối với các dự án đầu tư. Theo đó, 8 thủ tục chính liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng và phòng cháy chữa cháy được tổ chức giải quyết theo hướng liên thông, đồng thời. Với cơ chế này, tổng thời gian giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền các cơ quan quản lý Nhà nước được rút ngắn còn khoảng 35 ngày, tức giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường.

Thứ hai, Sở đã chủ động tham mưu tổ chức lại không gian phát triển theo định hướng Quy hoạch tỉnh với mô hình “3 vùng kinh tế - 3 hành lang phát triển - 2 trung tâm động lực - 3 cực tăng trưởng”, tạo ra những dư địa phát triển mới, những cơ hội đầu tư mới và những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong nhiều năm tới.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

PV: Để các dự án trọng điểm sớm được triển khai, tỉnh sẽ huy động và phân bổ các nguồn lực đầu tư như thế nào thưa ông?

Ông Cao Đình Huy: Theo Quy hoạch tỉnh, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 dự kiến đạt trên 676.000 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh dự kiến tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên 140.000 tỷ đồng.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; lấy hạ tầng chiến lược làm động lực kích hoạt các nguồn lực xã hội. Nguồn vốn ngân sách sẽ được ưu tiên cho các tuyến giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics, hạ tầng số, hạ tầng đô thị và các công trình trọng điểm có khả năng tạo sức lan tỏa lớn.

Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chi phí sản xuất kinh doanh sẽ giảm xuống, không gian phát triển được mở rộng, tạo lợi thế cạnh tranh cho tỉnh. Đây chính là điều kiện quan trọng để thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách, các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư chiến lược.

Tỉnh Đắk Lắk đã trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết bản ghi nhớ với 103 nhà đầu tư, gồm 147 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng.

PV: Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, sau những ký kết, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk sẽ có những giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp sớm triển khai dự án và đưa dòng vốn đầu tư vào thực tế, thưa ông?

Ông Cao Đình Huy: Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư, tỉnh trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết bản ghi nhớ với 103 nhà đầu tư, gồm 147 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn.

Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là phải chuyển hóa các cam kết, các biên bản ghi nhớ và các chủ trương đầu tư thành những dự án cụ thể, được triển khai đúng tiến độ và đi vào hoạt động hiệu quả.

Ngay sau hội nghị, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương chủ động đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và triển khai đầu tư theo cơ chế “luồng xanh” để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc sẽ được rà soát, phân loại và xử lý theo nguyên tắc “6 rõ” và “1 xuyên suốt”.

Chúng tôi mong muốn mỗi nhà đầu tư khi đến với Đắk Lắk đều cảm nhận được sự đồng hành thực chất của chính quyền, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tinh thần nhất quán của tỉnh: không để doanh nghiệp đi một mình, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Đắk Lắk.

PV: Xin cảm ơn ông.