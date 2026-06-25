Đắk Lắk lắng nghe doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chiều 25/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Hội nghị thể hiện quyết tâm của Đắk Lắk trong việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang đồng hành, phục vụ doanh nghiệp, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hội nghị đã tiếp nhận 101 kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Hội nghị thu hút trên 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh tham dự.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và môi trường; đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển.

Bà Võ Thị Hà Giang, đại diện Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên kiến nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục nghiên cứu cơ chế đặc thù riêng cho tỉnh Đắk Lắk dựa trên 5 trụ cột: về chính sách công, về hạ tầng, về nguồn nhân lực, về tài chính và khoa học công nghệ.

Bà Võ Thị Hà Giang, đại diện Tập đoàn cà phê Trung Nguyên

Cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số; hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, du lịch và thu hút đầu tư. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư, ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, khó nhất của doanh nghiệp hiện nay là muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn.

"Thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm", ông Minh kiến nghị ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.

Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh Đắk Lắk gửi kiến nghị đến ban tổ chức

Trả lời các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng hai con số và các tổ công tác chuyên ngành nhằm đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, địa phương đặc biệt chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy cộng đồng doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, địa phương đang quyết liệt tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“UBND tỉnh Đắk Lắk xác định đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Không chỉ là thực hiện trong hội nghị, tinh thần xuyên suốt của UBND tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp”, ông Huy khẳng định.

Kết luận Hội nghị tiếp xúc cử tri với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách thực chất.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tăng cường đổi mới phương thức đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp. Phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc giải quyết triệt để, nhanh chóng các kiến nghị được gửi đến. Đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND tỉnh Đắk Lắk cũng sẽ tiến hành giám sát những cam kết của UBND tỉnh cũng như các sở, ngành, địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân và tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để khu vực này phát triển.

Nhấn mạnh, tỉnh Đắk Lắk khẳng định một lần nữa, hết sức coi trọng vai trò của khu vực doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Đây là động lực hết sức quan trọng để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

"Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm hiểu, tuân thủ chặt chẽ những quy định pháp luật, đổi mới tư duy kinh doanh, tận dụng những chính sách ưu tiên, các chính sách đã nêu trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân để phát triển doanh nghiệp”, ông nhấn mạnh.

Từ những cam kết tại hội nghị, Đắk Lắk đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về một chính quyền kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Việc đổi mới phương thức đối thoại, phân công rõ trách nhiệm và giám sát kết quả thực hiện không chỉ giúp tháo gỡ những vướng mắc trước mắt mà còn tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là bước đi cụ thể để đưa tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị vào thực tiễn, biến lắng nghe thành hành động, biến những cam kết thành kết quả phát triển cụ thể.