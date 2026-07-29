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Cải chính

Điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Đà Nẵng

Thứ Tư, 19:03, 29/07/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư gần 11.300 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, trong đó bao gồm phần đã thực hiện là hơn 1.300 tỷ đồng và phần mở rộng gần 10 ngàn tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 165.000 m², trong đó phần đã thực hiện, đang sử dụng có diện tích khoảng 122.800 m²; Phần diện tích mở rộng, điều chỉnh và cần bàn giao có diện tích khoảng 42 ngàn m².  Quy mô xây dựng dự án mở rộng, cải tạo nhà ga hành khách T1 để tăng diện tích sàn khoảng 96.000 m², đảm bảo dây chuyền khai thác quốc nội, quốc tế.

Dieu chinh du an cai tao, mo rong nha ga hanh khach t1 san bay quoc te Da nang hinh anh 1
Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Ngoài hạng mục nhà ga, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như cầu cạn, khu kỹ thuật M&E, trạm xử lý nước thải, nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe cùng các công trình kỹ thuật liên quan.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng dự án “Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để có công suất khai thác đạt 14 triệu hành khách/năm (bao gồm hành khách nội địa và quốc tế) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cảng hàng không trong hiện tại và tương lai, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả khai thác tại cảng hàng không, phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án khoảng 41 tháng. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự án dự kiến khởi công vào tháng 8/2027. Phần mở rộng nhà ga sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2029, phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029.

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Mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 19/5, UBND TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng. Dự án khi đưa vào khai thác, dự kiến nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.

Đình Thiệu-VOV-Miền Trung
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Mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng

Mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 19/5, UBND TP. Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng. Dự án khi đưa vào khai thác, dự kiến nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.

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