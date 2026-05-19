Dự án mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng (Nhà ga T2) có tổng nức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích 3600 m², nâng tổng diện tích đất sử dụng sau mở rộng lên khoảng 21.085 m². Khu vực làm thủ tục sẽ được mở rộng, số lượng quầy Check-in tăng từ 54 lên 85 quầy, bổ sung thêm 31 vị trí phục vụ.

Đáng chú ý, năng lực phục vụ ra tàu bay được tối ưu hóa vượt bậc khi số lượng cửa khởi hành bằng cầu ống lồng tăng từ 4 lên 7 cửa, giảm tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt trong điều kiện thời tiết bất lợi. Hệ thống xử lý hành lý thế hệ mới, nâng công suất từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến. Hệ thống điều hòa không khí sử dụng công nghệ biến tần và kiểm soát lưu lượng gió, giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo vi khí hậu tối ưu cho nhà ga.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 3 bên phải qua) và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Trước đó, Dự án xây dựng Nhà ga T2 đưa vào vận hành ngày 19/05/2017, phục vụ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Nhà ga T2 không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế là điểm sáng trong mô hình xã hội hóa hạ tầng hàng không khi trở thành nhà ga duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax ba năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026. Hiện nay, lượng khách đến Nhà ga T2 vượt công suất thiết kế. Năm 2019, Nhà ga T2 đã đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế 4 triệu lượt khách. Năm 2024 và 2025, sản lượng hành khách liên tục duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 6,18 triệu và 6,81 triệu lượt khách.

Nhà ga T2 sân bay Quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax ba năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026.

Việc mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng nhằm gia tăng năng lực tiếp đón, đảm bảo an toàn khai thác và kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế và giữ vững thương hiệu 5 sao Skytrax.

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) cho biết, dự kiến khi đưa vào khai thác, dự án nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026 - 2030.

“Dự án cải tạo mở rộng nhà ga T2 này giúp chúng tôi duy trì được chất lượng nhà ga 5 sao mà chúng tôi đã vinh dự đạt được trong 3 năm liên tiếp 2024, 2025, 2026. Chúng tôi có không gian để đưa các câu chuyện văn hóa, đưa các sự trải nghiệm của hành khách. Sân bay quốc tế Đà Nẵng không phải là nơi để hành khách đến và đi mà là nơi để hành khách đến để trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu kinh tế du lịch của TP. Đà Nẵng”, ông Hậu nói.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Việc khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng đánh dấu bước đi đầu tiên hiện thực hóa quan điểm quy hoạch 2 sân bay quốc tế trong một thành phố đối với sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ có 2 sân bay quốc tế hiện đại với tổng công suất thiết kế 25 triệu lượt khách, tạo ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của ngành du lịch dịch vụ nói riêng và kinh tế Đà Nẵng cùng vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung; phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 2 con số của thành phố, đưa Đà Nẵng và miền Trung tiến nhanh tới vị thế trung tâm kết nối quốc tế và là trạm trung chuyển năng động của Châu Á.

Hành khách tự làm thủ tục xuất nhập cảnh tại hệ thống cổng tự động tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: “Việc triển khai Dự án mở rộng nhà ga T2 trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết và quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hàng không quốc tế; mở rộng năng lực khai thác, kết nối quốc tế; tạo nên dư địa phát triển mới cho ngành du lịch, thương mại, đầu tư các dịch vụ chất lượng cao của thành phố. Đây không chỉ là dự án mở rộng nhà ga hàng không mà còn bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm du lịch, dịch vụ ngoại thương quốc tế trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và là cửa ngõ hiện đại, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam”.