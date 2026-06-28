Doanh nghiệp bị nợ tiền nên ngừng xử lý rác, Đắk Lắk chỉ đạo khẩn

Trước tình hình này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã họp khẩn, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường không bị gián đoạn, bảo đảm môi trường sống của người dân cũng như mỹ quan đô thị.

Đống rác lớn chắn ngang lối vào chợ Phan Đình Phùng, đường Phan Bội Châu, phường Buôn Ma Thuột.

Ghi nhận sáng 29/6, dọc các tuyến phố Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Mai Hắc Đế, Y Jút, Ngô Quyền … thuộc phường Buôn Ma Thuột, nhiều đống rác thải sinh hoạt lớn được tập kết trên vỉa hè, thậm chí một số đổ tràn xuống lòng lề đường. Khi nắng lên, các điểm tập kết rác bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Điển hình tại khu vực chợ truyền thống Phan Đình Phùng, trên mặt tiền đường Phan Bội Châu, 2 đống rác lớn chắn ngang lối vào chợ, ảnh hưởng đến việc đi lại, hoạt động mua bán của tiểu thương và người dân, đồng thời gây mất mỹ quan đô thị.

“Hai ngày nay bên môi trường đô thị không hốt rác nên mùi hôi thối bốc lên, khách hàng thấy vậy nên không vào mua, bỏ đi hết. Các tiểu thương có đóng tiền rác 5.000 đồng/ngày, giờ chỉ mong công ty môi trường đô thị họ thu gom rác càng sớm càng tốt để dân sinh sống buôn bán", chị Lê Thị Huế - tiểu thương đã nhiều năm kinh doanh trái cây tại khu vực này phản ánh.

Không chịu được mùi hôi thối, các nhân viên của 1 nhà hàng trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột đã phải cho rác vào bao ni lông và buộc kín lại

Các xã, phường thuộc đô thị Buôn Ma Thuột (cũ) mỗi ngày thu gom khoảng 350 tấn rác thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng rác này được tập kết và xử lý tại bãi rác Hòa Phú, xã Hòa Phú, do Công ty CP Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phụ trách. Ông Lê Đình Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, có việc công ty tạm ngừng tiếp nhận, xử lý rác thải tại bãi rác Hòa Phú.

Nguyên nhân là do doanh nghiệp chưa được thanh toán số tiền 9 tỷ đồng, tiền xử lý rác thải trong nửa đầu năm 2026 từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột, trong khi ban này sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1/7 tới đây. Do không được phê duyệt kinh phí, đơn vị buộc phải tạm dừng hoạt động.

Một đống rác bị đổ tràn lên vỉa hè đường Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột.

“Dự toán xử lý bãi rác thải được Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột trình lên Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, Sở Nông Nghiệp trả lời lĩnh vực này thuộc sở Tài chính. Giữa sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường có họp nhưng không đi đến thống nhất. Sau đó đến đầu tháng 6/2026 sự việc được báo lên UBND tỉnh Đắk Lắk để xử lý, UBND tỉnh lại giao sở Tư pháp xem xét, nhưng đến nay dự toán vẫn chưa được thẩm định hay phê duyệt", ông Trung lý giải.

Sau chỉ đạo khẩn của UBND tỉnh Đắk Lắk, các doanh nghiệp môi trường mới tiếp tục huy động công nhân và phương tiện để thu gom rác thải sinh hoạt.

Trước thực tế này, dù là ngày nghỉ Chủ nhật, sáng 28/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã chủ trì cuộc họp khẩn với các Sở, ngành, địa phương và 2 doanh nghiệp thu gom rác thải trên địa bàn đô thị Buôn Ma Thuột (cũ), nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dịch vụ công, dịch vụ công ích năm 2026.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty CP Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk khẩn trương mở lại việc tiếp nhận, xử lý rác thải tại bãi rác Hòa Phú; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp duy trì thu gom như thường lệ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt gây bức xúc trong dư luận.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, xử lý dứt điểm các vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp thu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các công ty môi trường đã tái khởi động hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt. Trong đó, Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tiếp nhận, xử lý rác thải tại bãi rác Hòa Phú từ giữa sáng nay (28/6).