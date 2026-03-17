  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lâm Đồng còn nhiều vướng mắc trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Thứ Ba, 14:54, 17/03/2026
VOV.VN - Sau hơn 8 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở tỉnh Lâm Đồng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho thấy, cùng với chậm ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cụ thể: việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa UBND cấp xã và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực chưa đồng bộ; công tác lập dự toán, bố trí, phân bổ kinh phí ở một số nơi còn chậm; việc lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện, ký kết hợp đồng dịch vụ chưa kịp thời dẫn đến thiếu nguồn lực duy trì hoạt động thường xuyên…

Mỗi ngày đô thị Đà Lạt phát sinh khoảng 389 tấn rác thải sinh hoạt.

Để giải quyết vướng mắc trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ thu gom rác theo quy định. Cùng với đó, việc tổ chức đấu thầu, đặt hàng đơn vị thu gom phải được triển khai song song với công tác thu phí, nhằm bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển rác diễn ra thường xuyên, không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Rác thải sinh hoạt ùn ứ trên một đoạn mương tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Đối với việc giải quyết rác thải tồn đọng tại Đà Lạt và Bảo Lộc, hai khu vực đô thị lớn của tỉnh, ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Đối với lượng rác thải ở Đà Lạt một ngày bình quân phát sinh khoảng 389 tấn, rồi ở các phường của Bảo Lộc phát sinh khoảng 130 tấn/ngày. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh chúng tôi cũng đã làm việc với các phường thống nhất ký được hợp đồng để tiếp tục thực hiện việc thu gom rác tại 2 khu vực này. Ngoài ra chúng tôi cũng đã thống nhất thực hiện một số giải pháp trước mắt như là tiếp tục duy trì việc thu gom, xử lý rác không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác trong khu dân cư. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu phương án xây dựng bãi rác dự phòng tại khu vực Cam Ly; giải pháp lâu dài tiếp tục đẩy nhanh thủ tục để đầu tư nhà máy rác ở tại khu vực Đà Lạt và Lạc Dương”.

Tây Ninh siết chặt quản lý rác thải sinh hoạt

VOV.VN - Trước áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Nhiều biện pháp mới được triển khai nhằm khắc phục những “điểm nghẽn”, tăng cường giám sát, đồng thời chuẩn bị nguồn lực để giải quyết bài toán môi trường trong năm 2026.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Chuyên gia hiến kế giúp Hà Nội giảm lượng rác thải nhựa
VOV.VN - Hà Nội cấm nhựa dùng một lần tại một số cơ sở dịch vụ là bước đi tất yếu nhằm hiện thực hóa Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa.

Khởi công 3 dự án nước sạch và xử lý rác thải phục vụ APEC 2027
VOV.VN - Sáng nay (27/2), tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khởi công 3 dự án phục hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 gồm nhà máy nước hồ Cửa Cạn, khu xử lý rác Bãi Bổn và nhà máy điện rác Bãi Bổn với tổng trị hơn 1.238 tỷ đồng.

Rác thải bủa vây cổng trường học: Nỗi lo ô nhiễm và dịch bệnh đe dọa học sinh
VOV.VN - Tình trạng rác thải ùn ứ kéo dài tại khu vực các cổng trường đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh và mỹ quan đô thị.

