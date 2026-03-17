Lâm Đồng còn nhiều vướng mắc trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho thấy, cùng với chậm ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cụ thể: việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa UBND cấp xã và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực chưa đồng bộ; công tác lập dự toán, bố trí, phân bổ kinh phí ở một số nơi còn chậm; việc lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện, ký kết hợp đồng dịch vụ chưa kịp thời dẫn đến thiếu nguồn lực duy trì hoạt động thường xuyên…

Để giải quyết vướng mắc trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ thu gom rác theo quy định. Cùng với đó, việc tổ chức đấu thầu, đặt hàng đơn vị thu gom phải được triển khai song song với công tác thu phí, nhằm bảo đảm hoạt động thu gom, vận chuyển rác diễn ra thường xuyên, không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Rác thải sinh hoạt ùn ứ trên một đoạn mương tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Đối với việc giải quyết rác thải tồn đọng tại Đà Lạt và Bảo Lộc, hai khu vực đô thị lớn của tỉnh, ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Đối với lượng rác thải ở Đà Lạt một ngày bình quân phát sinh khoảng 389 tấn, rồi ở các phường của Bảo Lộc phát sinh khoảng 130 tấn/ngày. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh chúng tôi cũng đã làm việc với các phường thống nhất ký được hợp đồng để tiếp tục thực hiện việc thu gom rác tại 2 khu vực này. Ngoài ra chúng tôi cũng đã thống nhất thực hiện một số giải pháp trước mắt như là tiếp tục duy trì việc thu gom, xử lý rác không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác trong khu dân cư. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu phương án xây dựng bãi rác dự phòng tại khu vực Cam Ly; giải pháp lâu dài tiếp tục đẩy nhanh thủ tục để đầu tư nhà máy rác ở tại khu vực Đà Lạt và Lạc Dương”.