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Doanh nghiệp bức xúc vì hồ sơ hải quan bị trả lại chung chung

Thứ Sáu, 21:55, 11/09/2026
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VOV.VN - Tại hội nghị đối thoại với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ngày 11/9, nhiều doanh nghiệp phản ánh vướng mắc trong thủ tục hải quan, đáng chú ý là hồ sơ bị trả lại nhưng không nêu rõ lỗi hoặc chứng từ còn thiếu, khiến doanh nghiệp khó khắc phục.


Ngày 11/9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố về lĩnh vực hải quan, sự kiện thu hút hơn 200 đại diện doanh nghiệp tham dự. Đối thoại với chính quyền TP.HCM, nhiều doanh nghiệp đã nêu vướng mắc về thủ tục hải quan. Đáng chú ý, việc cơ quan chức năng trả hồ sơ kiểm định với lý do chung chung khiến doanh nghiệp bức xúc.

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Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Hải quan Chi cục Hải quan Khu vực II trả lời vướng mắc của doanh nghiệp

Hội nghị tập trung thảo luận các nhóm vấn đề nóng như quy định kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất đối với doanh nghiệp nước ngoài, thủ tục hàng hóa chuyển khẩu, cách tính thuế xuất nhập khẩu cho hàng gia công có yếu tố nước ngoài, quyền xuất nhập khẩu của thương nhân không hiện diện trong nước...

Tại hội nghị, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng trực tiếp tháo gỡ. Điển hình là trường hợp của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Theo PNJ, doanh nghiệp ký gửi sản phẩm nữ trang bán ở nước ngoài, khi xuất khẩu, doanh nghiệp đã xác định giá bán và tiến hành khai thuế, nếu sau này, giá bán tăng, doanh nghiệp bắt buộc phải khai bổ sung.

Tuy nhiên, đặc thù hàng ký gửi thường mất từ 6 tháng đến 1 năm mới thanh toán một lần, trong khi luật quy định sẽ bị phạt nếu khai bổ sung muộn hơn 5 ngày sau khi bán.

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Đại diện hơn 200 doanh nghiệp tham dự hội nghị

Trả lời vấn đề này, đại diện Phòng Nghiệp vụ Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 2 cho biết sẽ hướng dẫn PNJ thực hiện khai thuế tạm tính tại chi cục, đảm bảo phù hợp với thực tế kinh doanh.

Dù vậy, vẫn còn những trường hợp chưa nhận được giải đáp cụ thể. Đơn cử là vướng mắc của Công ty Kintetsu khi làm thủ tục đăng ký kiểm định chất lượng tại Sở Nội vụ TP.HCM các sản phẩm nhập khẩu là thiết bị lọc bụi, dây đai an toàn, mũ bảo hộ.

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Doanh nghiệp trao đổi với chính quyền TP.HCM những vướng mắc của doanh nghiệp trong thủ tục xuất nhập khẩu

Bà Trần Thị Kim Liên, nhân viên xuất nhập khẩu của Công ty Kintetsu, cho biết doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì hồ sơ bị trả lại nhiều lần. Đáng nói, trong phiếu từ chối không ghi rõ lỗi sai hay chứng từ còn thiếu, khiến người làm thủ tục rơi vào thế bị động.

"Họ yêu cầu mình phải rà soát lại hồ sơ cho đúng quy định. Tuy nhiên, thực tế mình kiểm tra hồ sơ đã nộp theo quy định, nhưng không biết mình đang thiếu, hay sai cái gì? Doanh nghiệp mong muốn khi trả hồ sơ phản hồi cho doanh nghiệp thì cho biết điểm sai, hay thiếu chứng từ A,B,C… hoặc là điểm nào trong hồ sơ sai để bổ sung hay sửa. Vì hiện tại, cơ quan chức năng chỉ trả lời chung chung nên doanh nghiệp khó biết đúng, sai", bà Liên kiến nghị.

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Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp nộp Bảng kê lâm sản khi làm thủ tục xuất khẩu

VOV.VN - Cục Hải quan, Bộ Tài chính yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện đúng quy định về hồ sơ hải quan đối với lâm sản xuất khẩu, đồng thời lưu ý không yêu cầu doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình Bảng kê lâm sản ngoài quy định, tránh phát sinh thủ tục và gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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