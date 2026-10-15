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Doanh nghiệp có thêm đầu mối hỗ trợ chuyển đổi xanh

Thứ Năm, 22:49, 15/10/2026
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VOV.VN - Việc tiếp cận công nghệ phù hợp và nguồn vốn vẫn là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp khi chuyển đổi xanh. Viện Công nghệ xanh – Tài chính xanh (IGTF) ra mắt ngày 15/10, hướng đến kết nối giải pháp, chuyên gia và nguồn lực tài chính, thúc đẩy các dự án xanh đi vào thực tế.

Ngày 15/10, Viện Công nghệ xanh – Tài chính xanh (IGTF) trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) chính thức ra mắt, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình chuyển đổi xanh, từ lựa chọn công nghệ, xây dựng phương án đầu tư đến tiếp cận nguồn vốn.

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Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ được trao cho tập thể lãnh đạo Viện IGTF.

Đây là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi yêu cầu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, quản lý chất thải và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, với doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn chế về tài chính, nhân lực chuyên môn và khả năng tiếp cận công nghệ khiến quá trình chuyển đổi gặp không ít khó khăn.

Thực tế, có công nghệ phù hợp chưa đồng nghĩa doanh nghiệp có thể triển khai ngay. Một dự án muốn giảm tiêu thụ năng lượng hay cải thiện quy trình sản xuất cần được đánh giá hiện trạng, tính toán hiệu quả đầu tư, xác định nguồn vốn và xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể.

Đưa thực tiễn vấn đề kết nối công nghệ với nguồn vốn, tại lễ ra mắt, bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang, Viện trưởng IGTF, giới thiệu định hướng hoạt động với thông điệp “Một tổ chức – Hai động lực – Một mục tiêu”. Trong đó, công nghệ xanh giúp đổi mới quy trình, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải; tài chính xanh đóng vai trò kết nối nguồn vốn và hỗ trợ hình thành các dự án có tính khả thi.

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Bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang giới thiệu định hướng, vai trò và mục tiêu việc kết nối tài chính xanh cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Theo định hướng, IGTF tập trung vào bốn nhóm hoạt động chính: nghiên cứu, kết nối chuyển giao công nghệ, tư vấn và kết nối tài chính. Viện hướng đến vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, đơn vị nghiên cứu, nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính, giúp các bên xác định đúng nhu cầu và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Quá trình hỗ trợ dự kiến gồm năm bước: lắng nghe nhu cầu, đánh giá hiện trạng, thiết kế phương án, kết nối nguồn lực và đo lường kết quả. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm các giải pháp không chỉ đáp ứng yêu cầu môi trường mà còn phù hợp điều kiện vận hành, năng lực đầu tư của doanh nghiệp.

Việc đo lường hiệu quả cũng được đặt ra nhằm đánh giá kết quả thực tế sau khi triển khai, thay vì chỉ dừng ở những cam kết chung về phát triển bền vững. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận vốn vẫn phụ thuộc vào tính khả thi của từng dự án và quy trình thẩm định của các tổ chức tài chính.

VEIA kỳ vọng IGTF sẽ góp phần tăng cường kết nối chuyên gia, giải pháp công nghệ và nguồn lực tài chính; đồng thời phối hợp khảo sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tổ chức các chương trình chia sẻ kiến thức và thúc đẩy ứng dụng những giải pháp phù hợp.

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Viện Công nghệ xanh – Tài chính xanh (IGTF) trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA)

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch VEIA, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch IGTF; bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang giữ chức Viện trưởng; ông Thái Trần, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ xanh và tài chính xanh, giữ chức Chủ tịch Khoa học của Viện.

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Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
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