Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng cam kết tiếp tục nâng tầm hàng Việt

Phát biểu tại Lễ khai mạc Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng, do Hiệp hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức tối 8/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, trong giai đoạn phát triển hiện nay, TP xác định doanh nghiệp là một trong những lực lượng tiên phong tạo ra năng lực cạnh tranh mới. Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp tục giữ vững niềm tin của người tiêu dùng bằng chất lượng thực tế và sự trung thực; đồng thời mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà

Ra đời từ năm 1996, đến nay, danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã được trao cho hơn 1000 doanh nghiệp Việt. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp được trao danh hiệu này trong nhiều năm liên tục như: Vinamilk, Nhựa Bình Minh, Vinamit, ABC Bakery, Thiên Long…

Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, TP.HCM từ ngày 8/10-11/10

Danh hiệu đã trở thành một yếu tố quan trọng để người tiêu dùng chọn lựa hàng hóa và để doanh nghiệp liên tục đầu tư, đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng: "Logo của Hàng Việt Nam Chất lượng cao in trên bao bì là sự tự hào của doanh nghiệp, đồng thời là sự cam kết mạnh mẽ về chất lượng. Doanh nghiệp được bình chọn thì phải làm sao để xứng đáng với niềm tin yêu của người tiêu dùng".

UBND TP.HCM tặng bằng khen cho các doanh nghiệp có đóng góp cho chương trình (ảnh BSA)

Với chủ đề “Tự hào và tiếp nối”, nhấn mạnh đến việc danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao bắt đầu từ sự lựa chọn của người tiêu dùng và lớn lên cùng niềm tin thị trường, các hoạt động tại Lễ hội lần này đặt người tiêu dùng ở vị trí trung tâm để tri ân, lắng nghe và thấu hiểu.

Nhiều người nổi tiếng là Đại sứ Hàng Việt trong nhiều năm (ảnh BSA)

Cùng với hoạt động tri ân ở tất cả các gian hàng, Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng các doanh nghiệp ra mắt cuốn sách dày 600 trang “Lịch sử kinh thương 30 năm Hàng Việt – Tự hào và tiếp nối”, không gian số hóa tư liệu hàng Việt; các triển lãm “Hành trình 30 năm”, “Con đường thương hiệu Việt”, “Bức tường ký ức”, hoạt động mở cửa nhà máy để niềm tin có thể được kiểm chứng; tổng kết các cuộc thi “Hàng Việt trong mắt người trẻ”, “Mỗi bức ảnh- Một câu chuyện Hàng Việt”...

Một không gian triển lãm tại Lễ hội

Người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm tại Lễ hội

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng cao cho biết: "30 năm qua, chương trình lấy cơ sở người tiêu dùng quyết định và tin cậy doanh nghiệp nào thì chương trình xác lập tên doanh nghiệp đó trong danh sách hàng Việt Nam Chất lượng cao. Đó là một hành trình của Hàng Việt từ lúc chưa có tên, chưa có khái niệm thương hiệu cho tới nay đã có mặt trên thế giới và được thị trường thế giới ghi nhận".

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Dấu mốc 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao diễn ra trong bối cảnh kinh doanh khác trước, đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng sang đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Các doanh nghiệp cam kết, dù thương hiệu đã có bề dày hay đang bắt đầu xây dựng, đều nỗ lực giữ vững niềm tin và đáp ứng những yêu cầu của người tiêu dùng mới, thị trường mới.