Doanh nghiệp dệt may tăng năng lực sản xuất khẩu trang kháng khuẩn

Hiện nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và các doanh nghiệp thành viên đang nỗ lực sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn phục vụ nhu cầu thị trường trong nước. Tính đến giữa tháng 3, các đơn vị thành viên Vinatex đã cung ứng khoảng 10 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường. Đồng thời, hơn 300 tấn vải đã được các đơn vị của Tập đoàn bán ra thị trường nhằm cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang chống dịch, tương ứng khoảng 16 triệu chiếc khẩu trang.

Thêm vào đó, hiện nay, Dệt Kim Đông Phương có năng lực sản xuất lên tới 500.000 mét vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc, để cung ứng cho các doanh nghiệp may có nhu cầu sử dụng, tương ứng với 15 triệu chiếc khẩu trang/tháng.

Khẩu trang kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã sản xuất thử nghiệm và kiểm định thành công sản phẩm khẩu trang mới với tên gọi “khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp”, lớp ngoài là vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc của Dệt Kim Đông Phương, 2 lớp trong là vải dệt kim kháng khuẩn của Dệt Kim Đông Xuân, được Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế cấp giấy chứng nhận thử nghiệm khẩu trang vải đạt các thông số kỹ thuật về ngoại quan, hiệu suất lọc, trở lực hô hấp và giới hạn cho phép của các kim loại nặng.

Khẩu trang mới này có tác dụng ngăn cản các giọt bắn đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người bệnh hoặc người mang mầm bệnh. Sản phẩm được bán với giá 70.000đ/hộp 5 chiếc tại 5 địa điểm bán lẻ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam chia sẻ: “Lần này chúng tôi có nghiên cứu và đưa ra mẫu mã đẹp hơn, thuận tiện hơn cho người tiêu dùng. Chúng tôi đã thử tại Viện trang thiết bị và công trình Y tế, Bộ Y tế, các tiêu chuẩn của khẩu trang mới đều đạt, các tiêu chuẩn Bộ Y tế ban hành. Khẩu trang có thể tái sử dụng được, hoàn toàn có thể mua 5-10 chiếc, sau đó chúng ta có thể tái sử dụng và giặt. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đáp ứng một phần rất lớn của người tiêu dùng. Như thế là vượt rất nhiều so với năng lực sản xuất của Công ty Đông Xuân. Các công ty của Tập đoàn như: May 10, Hưng Yên, May Nam Định, Dệt may Huế, Nha Trang, Nhà Bè đều cung ứng khẩu trang. Ngoài các doanh nghiệp Tập đoàn cũng có rất nhiều công ty khác cung ứng khẩu trang trong thời gian qua”.

Vinatex sẽ đảm bảo cung ứng ổn định trên hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc Tập đoàn.

Ngoài Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dệt may Việt Nam như: Hanosimex, Đức Giang, May Nhà Bè, Việt Tiến, Dệt May Hoà Thọ, Dệt May Huế, Dệt kim Đông Phương… đã sản xuất các dòng sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao, nhiều doanh nghiệp trong Tập đoàn Dệt may Việt Nam cũng đầu tư mạnh vào sản xuất nguyên liệu vải kháng khuẩn để cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang.

Ông Trần Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt Kim Đông Xuân cho biết, với mục đích chung tay cùng cộng đồng phòng dịch chống Covid-19, Dệt kim Đông Xuân sẵn sàng cung ứng vải kháng khuẩn để may khẩu trang cho các đơn vị có nhu cầu.

“Đặc điểm Đông Xuân là một doanh nghiệp tích hợp, tức là làm từ dệt, đến tẩy nhuộm, xử lý hoàn tất vải, đến công đoạn may và khách hàng Đông Xuân thì 90% xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản. Chính vì vậy, sự chủ động về nguyên phụ liệu Đông Xuân tương đối cao, trên thực tế, để một phần giãn đơn hàng xuất khẩu ra để làm khẩu trang, đáp ứng được tối đa nhu cầu cộng đồng thì người lao động Đông Xuân đã phải nỗ lực rất nhiều”, ông Trần Việt nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương đánh giá cao năng lực sản xuất khẩu trang vải của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, trong đó, nhiều doanh nghiệp đã bố trí thiết bị, nguyên liệu và nhân lực để sản xuất khẩu trang vải phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân.

“Đối với việc cung ứng khẩu trang vải kháng khuẩn, chúng tôi đánh giá là khả năng đáp ứng của các nhà cung cấp, nhà sản xuất là cơ bản đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, cũng có một số hạn chế, một số bất cập trong thời gian qua. Đối với những mặt hàng khẩu trang còn diễn ra tình trạng xếp hàng, dễ nhận diện là do các kênh phân phối. Tiếp đó là do tâm lý tiêu dùng. Cuối cùng là liên quan đến các nhà sản xuất cũng như cung ứng khi bắt đầu xảy ra dịch bệnh, chuyển từ sản xuất sang khẩu trang cũng có nhiều hạn chế”, ông Nguyễn Ngọc Thành cho hay.

Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thời gian tới, nhu cầu sử dụng khẩu trang vải ở mức rất cao, Tập đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên tập trung sản xuất, nhằm ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tập đoàn sẽ đảm bảo cung ứng ổn định trên hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc Tập đoàn, với số lượng từ 150.000 - 200.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn mỗi ngày do đơn vị Dệt Kim Đông Xuân sản xuất./.