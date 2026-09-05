Doanh nghiệp FDI phải đáp ứng điều kiện gì để được cấp giấy phép kinh doanh?

Theo Nghị định, giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) để thực hiện một số hoạt động như phân phối bán lẻ; nhập khẩu, phân phối bán buôn; cung cấp dịch vụ logistics; cho thuê hàng hóa; xúc tiến thương mại, trung gian thương mại; quản lý, vận hành một số nền tảng thương mại điện tử và tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Để được cấp phép, nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ có cam kết mở cửa thị trường với Việt Nam phải đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên, doanh nghiệp không được có nợ thuế quá hạn tại thời điểm nộp hồ sơ.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh minh họa: KT

Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế có cam kết mở cửa thị trường, ngoài yêu cầu không có nợ thuế quá hạn, còn phải đáp ứng các tiêu chí về phù hợp với pháp luật chuyên ngành và mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước cùng lĩnh vực trong thời gian 1 năm trước ngày nộp hồ sơ.

Nghị định cũng quy định điều kiện riêng đối với một số hàng hóa chưa được Việt Nam cam kết mở cửa thị trường, gồm dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn có nguồn gốc từ dầu mỏ; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí.

Đáng chú ý, đối với dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn có nguồn gốc từ dầu mỏ, cơ quan cấp phép xem xét quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án sản xuất các sản phẩm này tại Việt Nam, hoặc có dự án sản xuất hay được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa sử dụng các sản phẩm trên.

Đối với gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách, báo và tạp chí, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xem xét cấp quyền phân phối bán lẻ nếu đã được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ dưới hình thức cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini hoặc siêu thị để bán các mặt hàng này tại cơ sở bán lẻ.

Với những dịch vụ hoặc hàng hóa chưa được cam kết mở cửa thị trường, cơ quan cấp phép còn xem xét sự phù hợp với chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực của địa phương, vùng và quốc gia, cũng như tiến trình đàm phán, mở cửa thị trường của Việt Nam.

Đối với nhà đầu tư không thuộc nước, vùng lãnh thổ có điều ước quốc tế với Việt Nam, việc cấp phép còn được xem xét trên cơ sở quan hệ ngoại giao, vấn đề an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Theo Nghị định, UBND cấp tỉnh nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép kinh doanh.

Cơ quan cấp phép phải lấy ý kiến Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về vấn đề an ninh quốc gia trong một số trường hợp, trong đó có trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ có điều ước quốc tế với Việt Nam; một số trường hợp dịch vụ, hàng hóa chưa cam kết mở cửa thị trường.

Quy định này cũng áp dụng khi nhà đầu tư nước ngoài chi phối tổ chức kinh tế là chủ quản nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử hoặc nền tảng thương mại điện tử tích hợp được xác định là nền tảng số lớn theo pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng và thương mại điện tử.