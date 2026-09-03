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Dòng vốn ngoại đổ mạnh vào Việt Nam, FDI đạt 40,63 tỷ USD sau 8 tháng

Thứ Năm, 14:47, 03/09/2026
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VOV.VN - 8 tháng năm 2026, Việt Nam thu hút được 40,63 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 55,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn đăng ký mới tăng gần gấp đôi, trong khi giải ngân FDI đạt 17,25 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Vốn FDI đăng ký mới tăng gần 97%

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8/2026, gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 8 tháng năm 2026, có 2.771 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 21,72 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 96,8% về số vốn đăng ký.

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Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút lượng vốn FDI đăng ký mới lớn nhất, đạt 12,15 tỷ USD, chiếm 55,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,13 tỷ USD, chiếm 14,4%; các ngành còn lại đạt 6,44 tỷ USD, chiếm 29,7%.

Trong số 73 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,62 tỷ USD, chiếm 35,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ 2 với 5,67 tỷ USD, chiếm 26,1%. Tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 2,96 tỷ USD, chiếm 13,6%; Trung Quốc 1,93 tỷ USD, chiếm 8,9%; Nhật Bản 1,42 tỷ USD, chiếm 6,5%; Hà Lan 424,3 triệu USD, chiếm 2%.

Bên cạnh các dự án mới, có 819 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 12,21 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 20,18 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; sản xuất kinh doanh bất động sản đạt 5,32 tỷ USD, chiếm 15,7%; các ngành còn lại đạt 8,42 tỷ USD, chiếm 24,8%.

Gần 6,7 tỷ USD góp vốn, mua cổ phần

Trong 8 tháng, nhà đầu tư nước ngoài có 2.062 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 6,7 tỷ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 652 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,55 tỷ USD và 1.410 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,15 tỷ USD.

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Nghị quyết 10 mở "cánh cửa" mới cho dòng vốn FDI công nghệ cao

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Nghị quyết 10-NQ/TW được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho thu hút FDI chất lượng cao, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 2,74 tỷ USD, chiếm 40,9% giá trị góp vốn; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 2,01 tỷ USD, chiếm 30,0%; ngành còn lại 1,95 tỷ USD, chiếm 29,1%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm 2026 ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 14,24 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,29 tỷ USD, chiếm 7,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 622,9 triệu USD, chiếm 3,6%.

Việt Nam tăng mạnh đầu tư ra nước ngoài

Ở chiều ngược lại, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng mạnh trong 8 tháng năm 2026. Cụ thể, có 113 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 1,21 tỷ USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước; có 29 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 1,41 tỷ USD, gấp 10,9 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 8 tháng năm 2026 đạt 2,62 tỷ USD, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vận tải kho bãi đạt đạt 601,7 triệu USD, chiếm 23% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 22,4%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 19,7%;  công nghiệp chế biến chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 12,2%.

Trong 8 tháng năm 2026, có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 667,5 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư; Campuchia 486,5 triệu USD, chiếm 18,6%; Ấn Độ 323,9 triệu USD, chiếm 12,4%; Indonesia 313,6 triệu USD, chiếm 12,0%; Philippines 167,2 triệu USD, chiếm 6,4%; Kazakhstan 149,9 triệu USD, chiếm 5,7%; Anh 82,8 triệu USD, chiếm 3,2%.

Cẩm Tú/VOV.VN
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