Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội gặp khó khi không tiếp cận được vốn vay ngân hàng

Thứ Sáu, 16:08, 17/04/2026
VOV.VN - Cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư nhà ở xã hội, đồng thời các ngân hàng hãy chia sẻ với doanh nghiệp và người dân. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để phát triển" diễn ra tại TP.HCM sáng nay (17/4).


Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng là 19%, còn lĩnh vực bất động sản là hơn 24%. Theo ông Châu, tăng trưởng tín dụng bất động sản luôn cao hơn cả ngành ngân hàng, nhưng năm 2026 Ngân hàng Nhà nước đưa ra chủ trương không tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn mức chung của ngành ngân hàng khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA (Ảnh: Đ.L)

Cụ thể, những doanh nghiệp đã ký hợp đồng vay không được giải ngân, doanh nghiệp đang được giải ngân thì không được giải ngân tiếp, cá nhân tiếp cận vốn khó khăn... Ông Châu đề nghị không nên có thành kiến với bất động sản mà các ngân hàng cần có giải pháp phù hợp như xác định được khách hàng nào là uy tín, hoàn thành nghĩa vụ... để kiểm soát rủi ro.

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành (chuyên xây dựng nhà ở xã hội tại TP.HCM) cho biết: Khi doanh nghiệp gõ cửa các ngân hàng thì đều bị từ chối với lý do lãi suất huy động hiện nay quá cao, nếu cho vay với mức hiện hành là 6,1% sẽ bị lỗ. 

Ông Lê Hữu Nghĩa – Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành (Ảnh: Đ.L)

Thậm chí khi doanh nghiệp đề nghị được vay với lãi suất của nhà ở thương mại thì ngân hàng cũng không đồng ý, với lý do sau này có thể bị truy cứu trách nhiệm khi cho vay không đúng mức quy định theo đối tượng doanh nghiệp nhà ở xã hội. 

"Đây là vấn đề mấu chốt nhất hiện nay, nếu tình trạng này để xảy ra kéo dài sẽ trở thành câu chuyện khủng hoảng là thị trường bất động sản sẽ dậm chân tại chỗ, ảnh hưởng rất khó khăn cho nền kinh tế muốn phát triển", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Nghĩa kiến nghị, cơ quan quản lý cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư nhà ở xã hội, cụ thể là có thể linh hoạt điều chỉnh cho vay với lãi suất thị trường hiện nay, đồng thời các ngân hàng hãy chia sẻ với doanh nghiệp và người dân.

Ông Đỗ Xuân Trung - Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh khu vực 2 (Ảnh: Đ.L)

Phản hồi lại các ý kiến trên, ông Đỗ Xuân Trung - Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh khu vực 2, khẳng định những dự án bất động sản có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vẫn được tạo điều kiện để tiếp cận tín dụng.

Từ quý IV/2025 lãi suất bắt đầu điều chỉnh theo xu hướng tăng. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trao đổi với các ngân hàng và các đơn vị cũng đồng thuận giảm lãi suất. Ông Trung khẳng định, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục có cơ chế kiểm soát đối với thị trường bất động sản cũng như có các giải pháp tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Hiện hệ số rủi ro áp dụng cho các khoản vay trong lĩnh vực bất động sản ở mức cao nhất là 200%. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu để áp dụng hệ số rủi ro cho vay nhà ở xã hội từ 20 - 50%.

Đồng thời, định hướng chung của Chính phủ là phải xây dựng thị trường vốn như trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Nới chuẩn mua nhà ở xã hội cần minh bạch thông tin, gỡ nút thắt nguồn cung
Nới chuẩn mua nhà ở xã hội cần minh bạch thông tin, gỡ nút thắt nguồn cung

VOV.VN - TP.HCM vừa nới trần thu nhập mua nhà ở xã hội. Dù cơ hội an cư được mở rộng, người dân vẫn chật vật vì nguồn cung khan hiếm và thông tin dự án chưa minh bạch và nhu cầu thực tế vẫn vượt quá xa quỹ nhà hiện có.

Nới chuẩn mua nhà ở xã hội cần minh bạch thông tin, gỡ nút thắt nguồn cung

Nới chuẩn mua nhà ở xã hội cần minh bạch thông tin, gỡ nút thắt nguồn cung

VOV.VN - TP.HCM vừa nới trần thu nhập mua nhà ở xã hội. Dù cơ hội an cư được mở rộng, người dân vẫn chật vật vì nguồn cung khan hiếm và thông tin dự án chưa minh bạch và nhu cầu thực tế vẫn vượt quá xa quỹ nhà hiện có.

Siết mua bán nhà ở xã hội sau 5 năm - Nên hay không?
Siết mua bán nhà ở xã hội sau 5 năm - Nên hay không?

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có đề xuất về việc siết lại mua - bán nhà ở xã hội sau 5 năm, để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, người dân trước khi sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Người dân và doanh nghiệp tại TP.HCM có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất này.

Siết mua bán nhà ở xã hội sau 5 năm - Nên hay không?

Siết mua bán nhà ở xã hội sau 5 năm - Nên hay không?

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có đề xuất về việc siết lại mua - bán nhà ở xã hội sau 5 năm, để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, người dân trước khi sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Người dân và doanh nghiệp tại TP.HCM có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất này.

Không để lãi suất trở thành “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội
Không để lãi suất trở thành “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Thời gian gần đây, các dự án nhà ở xã hội liên tục được đẩy mạnh xây dựng, đây là tín hiệu rất tích cực để người thu nhập thấp có điều kiện hoàn thành giấc mơ an cư. Tuy nhiên, áp lực lãi suất khi vay vốn ngân hàng đang là “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội.

Không để lãi suất trở thành “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội

Không để lãi suất trở thành “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội

VOV.VN - Thời gian gần đây, các dự án nhà ở xã hội liên tục được đẩy mạnh xây dựng, đây là tín hiệu rất tích cực để người thu nhập thấp có điều kiện hoàn thành giấc mơ an cư. Tuy nhiên, áp lực lãi suất khi vay vốn ngân hàng đang là “gánh nặng” của người mua nhà ở xã hội.

