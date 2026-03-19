Doanh nghiệp Lào Cai xoay xở trước biến động nhiên liệu

Thứ Năm, 18:00, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu biến động mạnh, có thời điểm tăng cao đang gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh, một số doanh nghiệp buộc tạm dừng ngắn hạn.
Trước tình hình đó, các doanh nghiệp Lào Cai chủ động điều chỉnh sản xuất, tiết giảm chi phí, tối ưu vận hành để duy trì hoạt động


Các doanh nghiệp vận tải là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ giá nhiên liệu, áp lực ngày càng lớn khi chi phí nhiên liệu chiếm tới trên 50% tổng chi phí vận hành. Giá xăng dầu tăng khiến mỗi chuyến xe đều phát sinh thêm chi phí, trong khi sức ép cạnh tranh và khả năng điều chỉnh giá vé còn hạn chế. 

Vận tải là lĩnh vực tác động mạnh nhất khi giá xăng dầu tăng

Tại Công ty Cổ phần vận tải Thủy Bộ Yên Bái hiện có 190 xe khách chạy tuyến nội tỉnh và liên tỉnh, 12 tàu khách trên hồ Thác Bà, sử dụng chủ yếu dầu diesel. Trung bình mỗi tháng, công ty tiêu thụ trên 300 nghìn lít nhiên liệu. Với mức giá hiện tại, chi phí phát sinh thêm ước tính hơn 3 tỷ đồng mỗi tháng, gây áp lực lớn lên cân đối tài chính của doanh nghiệp. Không chỉ chi phí tăng, nguy cơ giảm lượng khách, doanh thu không ổn định, trong khi vẫn phải duy trì bộ máy, trả lương cho người lao động và đảm bảo an toàn vận hành. Để thích ứng, doanh nghiệp đã rà soát lại toàn bộ hoạt động, tối ưu cung đường, kiểm soát chặt hành trình nhằm giảm hao phí.

Ông Đinh Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty cho biết, buộc phải điều chỉnh giá vé tăng để bù đắp một phần chi phí, dù đây chỉ là giải pháp tạm thời.

"Trước tình hình giá nhiên liệu biến động phức tạp, công ty đã triển khai một số giải pháp như: thứ nhất, đối với các tuyến liên tỉnh và nội tỉnh, chúng tôi cắt giảm tần suất hoạt động, sắp xếp, gộp các chuyến để nâng cao hiệu quả khai thác, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ và giảm chi phí. Thứ hai, từ ngày 12/3, công ty đã điều chỉnh giá cước vận tải theo quy định nhằm bù đắp một phần chi phí nhiên liệu" - ông Khoa thông tin thêm.

Trong lĩnh vực xây dựng, tác động từ giá nhiên liệu cũng lan rộng, làm tăng chi phí thi công và tạo áp lực đảm bảo tiến độ thi công các công trình đã ký kết từ trước 

Trong lĩnh vực xây dựng, tác động từ giá nhiên liệu cũng lan rộng, làm tăng chi phí thi công và tạo áp lực đảm bảo tiến độ thi công các công trình đã ký kết từ trước. Công ty TNHH Đồng Tiến (Lào Cai), hiện có trên 150 máy móc, phương tiện đều sử dụng dầu, mỗi tháng tiêu thụ khoảng 15 nghìn lít nhiên liệu phục vụ thi công và vận chuyển. Giá nhiên liệu tăng đã kéo theo giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển, nhân công… đồng loạt tăng, trong khi nhiều công trình đang triển khai được ký kết từ thời điểm giá còn ổn định, khiến doanh nghiệp giảm hiệu quả kinh doanh.

Với nhiều giải pháp tình thế, doanh nghiệp Lào Cai nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Công trường thi công tuyến nối Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 của Công ty TNHH Đồng Tiến)

Ông Trần Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đồng Tiến cho biết để duy trì hoạt động, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh phương án thi công, siết chặt quản lý nhiên liệu, tối ưu vận hành máy móc, song dư địa tiết giảm không còn nhiều: 

"Trước mắt, chúng tôi đưa ra một số biện pháp cụ thể, trước hết là quản lý chặt chẽ đầu vào nhiên liệu của máy móc và phương tiện vận chuyển, đồng thời tối ưu cự ly vận chuyển, có thể kết hợp vận chuyển hai chiều để giảm chi phí. Bên cạnh đó, chúng tôi rà soát lại định mức tiêu hao nhiên liệu của từng loại máy và quản lý chặt chẽ thời gian hoạt động. Trên công trường, doanh nghiệp cũng nghiên cứu, điều chỉnh các biện pháp thi công nhằm sử dụng thiết bị, máy móc hiệu quả nhất, đồng thời đảm bảo cự ly vận chuyển hợp lý" - ông Trần Trung chia sẻ.

Giá nhiên liệu tăng tạo áp lực đảm bảo tiến độ thi công các công trình đã ký kết từ trước. (Cồng trường kè sồng Hồng tại Lào Cai)

Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản cũng chịu tác động rõ rệt do đặc thù phụ thuộc lớn vào nhiên liệu. Do chi phí nhiên liệu tăng đột ngột, Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bình, đơn vị khai thác đá hoa trắng tại khu mỏ Mông Sơn (Lào Cai) đã tạm dừng hoạt động trong 10 ngày để tìm phương án ứng phó. Giá nhiên liệu tăng khiến chi phí sản xuất vượt ngưỡng chịu đựng, buộc doanh nghiệp phải cơ cấu lại hoạt động, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của khoảng 100 lao động.

Khai thác khoáng sản cũng chịu tác động rõ rệt do đặc thù phụ thuộc lớn vào nhiên liệu

Ông Đinh Quyết Thắng, Quản đốc khai thác cho biết: sau khi điều chỉnh sản xuất, đã bố trí lại nhân công làm ca kíp, trong đó tập trung vào sản phẩm chủ lực và tiết giảm thiết bị vận hành. Hiện doanh nghiệp đã hoạt động trở lại cách đây 3 ngày.

Công ty Cổ phần khoáng sản Yên Bình, đơn vị khai thác đá hoa trắng tại khu mỏ Mông Sơn, xã Bảo Ái đã hoạt động trở sau thời gian nghỉ

"Thời điểm đầu khi giá dầu tăng, chúng tôi buộc phải tạm dừng những hạng mục không thực sự cần thiết, thậm chí tạm ngừng sản xuất để ổn định mọi mặt. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tiến hành báo giá lại với khách hàng để họ có thể chấp nhận mức giá mới. Sau đó, chúng tôi mới tiếp tục triển khai khai thác. Để duy trì hoạt động, công ty tập trung vào các sản phẩm thực sự cần thiết, là những sản phẩm chính trong giai đoạn hiện tại. Về máy móc, nếu như trước đây chúng tôi có thể sử dụng hai máy xúc và một máy búa đập, thì nay chỉ còn duy trì một máy xúc và một máy đập nhằm tiết giảm chi phí, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định" - ông Đinh Quyết Thắng cho biết.

Để duy trì hoạt động, các doanh nghiệp khai thác, chế biến chỉ tập trung vào các sản phẩm thực sự cần thiết, những sản phẩm chính trong giai đoạn hiện tại. 

Trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động, các doanh nghiệp ở Lào Cai đang cố gắng xoay xở bằng nhiều giải pháp linh hoạt. Tuy nhiên, phần lớn mới chỉ là giải pháp tình thế, trong khi dư địa tiết giảm chi phí ngày càng thu hẹp, rủi ro, ít hiệu quả vẫn hiện hữu. Về lâu dài, để ổn định sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cần thêm những chính sách hỗ trợ, kịp thời để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
VOV.VN - Biến động giá xăng dầu thời gian gần đây đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng và chế biến nông, thủy sản. Chi phí đầu vào tăng cao trong khi sức mua trên thị trường chậm lại khiến lợi nhuận bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm quy mô sản xuất để tránh rủi ro.

VOV.VN - Giá xăng dầu liên tục tăng đang phả "hơi nóng" lên thị trường tiêu dùng. Trong khi tiểu thương tại các chợ truyền thống rục rịch đẩy giá nhiều mặt hàng thiết yếu, các hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn đang nỗ lực tối ưu chi phí, gồng mình giữ giá bình ổn để bảo vệ người tiêu dùng.

