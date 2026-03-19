Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng doanh thu, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất

Tại nhiều cơ sở sản xuất, nuôi trồng và chế biến nông, thủy sản, áp lực chi phí đang thể hiện rõ sau các đợt điều chỉnh giá nhiên liệu. Từ vận chuyển con giống, thức ăn, vật tư đến khâu thu hoạch, tiêu thụ đều tăng chi phí, trong khi giá bán khó điều chỉnh do thị trường tiêu thụ chậm. Điều này khiến hoạt động sản xuất của không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng cầm chừng, phải tính toán lại kế hoạch để hạn chế rủi ro.

Ông Phạm Văn Phong, Giám đốc Công ty TNHH Quý Thịnh - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và phân phối thủy sản - cho biết, biến động giá nhiên liệu đang tác động trực tiếp đến toàn bộ hoạt động sản xuất của đơn vị. Giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển, vật tư đầu vào và chi phí nuôi trồng đều tăng, trong khi giá bán sản phẩm chỉ nhích nhẹ nhưng thị trường tiêu thụ chậm rõ rệt. Ghi nhận ban đầu doanh số bán hàng của công ty giảm 10%, buộc đơn vị phải tính toán điều chỉnh kế hoạch sản xuất để tránh thua lỗ.

Công ty TNHH Quý Thịnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm

“Chi phí tăng nhưng sản lượng tiêu thụ giảm khiến doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn. Nếu tình trạng này kéo dài, con số sụt giảm còn tăng lên đáng kể. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu mà còn tác động đến việc làm và thu nhập của người lao động”, ông Phong cho biết thêm.

Không chỉ doanh nghiệp chế biến, nhiều đơn vị nuôi trồng và xuất nhập khẩu thủy sản cũng đang chịu áp lực lớn khi chi phí vận tải, vật tư và năng lượng tăng cao, trong khi thị trường tiêu thụ chưa có dấu hiệu phục hồi.

Ông Lê Thanh Chúc, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản và Thương mại miền Bắc cho biết, đặc thù của ngành nông nghiệp, thủy sản là khối lượng hàng hóa lớn, chi phí vận chuyển cao nhưng biên lợi nhuận thấp, nên mỗi lần giá nhiên liệu tăng đều ảnh hưởng rất rõ đến hoạt động sản xuất. Thời điểm này do bị ảnh hưởng đột ngột, hoạt động sản xuất chịu cú "sốc" khiến doanh thu có thể giảm tới 30 - 40%.

Ông Lê Thanh Chúc, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản và Thương mại miền Bắc

“Trước đây các hộ nuôi trồng đầu tư nuôi nhiều ao, nhưng khi giá nhiên liệu và vật tư tăng thì người dân chỉ làm cầm chừng. Nếu tình trạng kéo dài, hoạt động sản xuất và việc làm của người lao động đều bị tác động”.

Theo ông Chúc, trong bối cảnh hiện nay, việc giữ ổn định giá xăng dầu có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản vốn có biên lợi nhuận thấp.

Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý cần có giải pháp điều hành linh hoạt nhằm bình ổn giá nhiên liệu, đồng thời xem xét cơ chế hỗ trợ đối với ngành nông nghiệp, thủy sản để giảm áp lực chi phí, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo, nếu xung đột kéo dài một năm, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành có thể thiệt hại khoảng 7 - 8 tỷ USD do chi phí năng lượng, vận tải và vật tư nông nghiệp tăng mạnh. Riêng giá phân bón ure đang ở mức cao nhất trong năm 2025, làm chi phí đầu vào sản xuất tăng khoảng 3 - 5%. Trong khi đó, rủi ro tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại có thể khiến nhu cầu nhập khẩu nông sản suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu ra của doanh nghiệp.

Theo kịch bản ngắn hạn, nếu xung đột kéo dài một tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản có thể giảm khoảng 1 tỷ USD; trường hợp kéo dài ba tháng, mức giảm ước tính 3–3,5 tỷ USD. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, tái cơ cấu sản xuất theo hướng xanh, nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để kịp thời điều hành, hạn chế tác động bất lợi.