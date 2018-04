Doanh nghiệp và ngư dân chưa thống nhất mức đền bù “tàu 67” nằm bờ

Hai doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương là những đơn vị đóng tàu vỏ thép cho ngư dân có trách nhiệm giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ cho các ngư dân tàu vỏ thép hư hỏng.

Theo thống kê, thiệt hại của 20 tàu vỏ thép bị hư hỏng tại tỉnh Bình Định hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Nguyên Dương gây thiệt hạ hơn 5,3 tỷ đồng; Công ty Nam Triệu hơn 27,8 tỷ đồng. Ngày 18/1 năm nay, Công ty Đại Nguyên Dương có văn bản không đồng ý giải quyết và không có trách nhiệm bồi thường các khoản thiệt hại trước khi đưa tàu lên đà sửa chữa cho ngư dân.

Ngư dân tỉnh Bình Định tố cơ sở đóng tàu "dỏm".

Tương tự, ngày 25/1, Công ty Nam Triệu cũng có văn bản không có trách nhiệm bồi thường, đền bù cho 14 chủ tàu. Phía các doanh nghiệp lấy lý do, yêu cầu bồi thường thiệt hại của 14 chủ tàu là không có căn cứ; đồng thời đề nghị các khoản bồi thường, hỗ trợ phải có hóa đơn, chứng từ cụ thể.

Liên quan đến tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định bị hư hỏng, đến nay, chính quyền và ngành chức năng ở tỉnh đã tổ chức 27 cuộc họp lớn nhỏ để giải quyết. Trong vòng 1 tháng, nếu các bên vẫn không đi đến thống nhất thì buộc phải ra tòa.

Đã có 27 cuộc đối thoại nhưng các bên chưa đi đến thống nhất.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết: Do đòi hỏi của ngư dân cũng tương đối cao và cách thức để đền bù cho ngư dân, các cơ sở đóng tàu này cũng có sự so đo, tính toán. Do vậy mà chưa có sự đồng nhất quan điểm với nhau.

“Ủy ban nhân dân tỉnh lại tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với các ngư dân thật cụ thể về những thiệt hại mà do các chủ tàu đóng mới này bị hư hỏng, nằm bờ. Phải tính toán cụ thể, ví dụ như kinh phí lai dắt tàu do tàu bị hỏng. Kinh phí hỗ trợ ngư dân trong thời gian nằm bờ, trong thời gian mà ngư dân không đi đánh bắt được” – ông Châu nói./.

