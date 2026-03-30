Doanh nghiệp Việt có đáp ứng được nhu cầu bán xăng sinh học E10 trước giờ "G"?

Ông Trịnh Quang Khanh - Tổng Thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đang tích cực đầu tư hạ tầng, nâng cấp hệ thống phối trộn, mở rộng bể chứa ethanol, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kịp đưa xăng sinh học E10 vào thị trường trong tháng 4 tới.

Tuy nhiên, xăng sinh học là mặt hàng cần thời gian pha chế, không thể xuất bán ngay như xăng khoáng. Nếu công tác điều hành không hợp lý, đặc biệt tại thời điểm chuyển đổi, có thể phát sinh điểm nghẽn cục bộ trong cung ứng, dù tổng năng lực toàn hệ thống là đủ.

Xăng E10 dự kiến được đưa bán phổ biến trên thị trường trong tháng 4 tới.

Từ thực tế này, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã đưa ra một số đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai xăng E10.

Trước hết, cần điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức đối với xăng E10 cao hơn xăng khoáng. Lý do, quá trình sản xuất xăng sinh học phát sinh thêm nhiều chi phí như pha chế, phối trộn, vận chuyển, bảo quản và đầu tư hệ thống. Nếu không tính đúng, tính đủ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, hiện xăng khoáng dùng làm đầu vào chịu thuế 10%, trong khi xăng sinh học đầu ra chỉ 7%. Chênh lệch 3% này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp. Hiệp hội đề nghị xem xét áp dụng thống nhất mức thuế 7% để bảo đảm công bằng và khuyến khích chuyển đổi.

Còn về hàm lượng oxy, xăng trong nước gần như không có oxy, trong khi xăng nhập khẩu phổ biến ở mức 1,3 - 1,5%. Nếu giữ nguyên quy chuẩn hiện hành, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong pha chế. Theo tính toán, nếu buộc sử dụng xăng nền không có oxy, giá xăng sinh học có thể tăng thêm khoảng 600 - 700 đồng/lít. Do đó, cần điều chỉnh quy chuẩn theo hướng linh hoạt, hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thị trường. Mức đề xuất về hàm lượng oxy xăng sinh học là khoảng 5 - 5,2%.

Về phòng thử nghiệm, việc đầu tư thiết bị đo chỉ số octan có chi phí rất lớn, có thể lên tới hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, dự thảo quy định mới cho phép thuê phòng thử nghiệm được cấp phép. Hiệp hội đề nghị sớm áp dụng cơ chế này để giảm gánh nặng đầu tư cho doanh nghiệp.

Về tâm lý thị trường. Hiện người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn về xăng sinh học, đặc biệt với phương tiện ô tô. Thế nên, cần có thông tin chính thức, rõ ràng về các dòng xe phù hợp với E10, tránh tâm lý e ngại không cần thiết. Ngoài ra, trong quá trình vận hành thực tế, do tồn chứa và vận chuyển, có thể xảy ra tình trạng xăng E10 giảm xuống mức E8. Đây vẫn là sản phẩm đạt chất lượng, thậm chí được đánh giá tốt, nhưng nếu không có hướng dẫn rõ ràng, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro trong kiểm tra, xử lý.

Cuối cùng, về thuế bảo vệ môi trường, Hiệp hội đề nghị áp dụng thống nhất một mức đối với xăng sinh học để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển đổi.