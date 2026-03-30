Doanh nghiệp Việt có đáp ứng được nhu cầu bán xăng sinh học E10 trước giờ "G"?

Thứ Hai, 16:49, 30/03/2026
VOV.VN - Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, với tổng công suất pha chế khoảng 965.000 m³ mỗi tháng, hệ thống doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước khi loại nhiên liệu này chính thức được đưa ra thị trường trong tháng 4 tới.

Ông Trịnh Quang Khanh - Tổng Thư ký Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đang tích cực đầu tư hạ tầng, nâng cấp hệ thống phối trộn, mở rộng bể chứa ethanol, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kịp đưa xăng sinh học E10 vào thị trường trong tháng 4 tới.

Tuy nhiên, xăng sinh học là mặt hàng cần thời gian pha chế, không thể xuất bán ngay như xăng khoáng. Nếu công tác điều hành không hợp lý, đặc biệt tại thời điểm chuyển đổi, có thể phát sinh điểm nghẽn cục bộ trong cung ứng, dù tổng năng lực toàn hệ thống là đủ.

Xăng E10 dự kiến được đưa bán phổ biến trên thị trường trong tháng 4 tới.

Từ thực tế này, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã đưa ra một số đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai xăng E10.

Trước hết, cần điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức đối với xăng E10 cao hơn xăng khoáng. Lý do, quá trình sản xuất xăng sinh học phát sinh thêm nhiều chi phí như pha chế, phối trộn, vận chuyển, bảo quản và đầu tư hệ thống. Nếu không tính đúng, tính đủ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, hiện xăng khoáng dùng làm đầu vào chịu thuế 10%, trong khi xăng sinh học đầu ra chỉ 7%. Chênh lệch 3% này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền của doanh nghiệp. Hiệp hội đề nghị xem xét áp dụng thống nhất mức thuế 7% để bảo đảm công bằng và khuyến khích chuyển đổi.

Còn về hàm lượng oxy, xăng trong nước gần như không có oxy, trong khi xăng nhập khẩu phổ biến ở mức 1,3 - 1,5%. Nếu giữ nguyên quy chuẩn hiện hành, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong pha chế. Theo tính toán, nếu buộc sử dụng xăng nền không có oxy, giá xăng sinh học có thể tăng thêm khoảng 600 - 700 đồng/lít. Do đó, cần điều chỉnh quy chuẩn theo hướng linh hoạt, hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thị trường. Mức đề xuất về hàm lượng oxy xăng sinh học là khoảng 5 - 5,2%.

Về phòng thử nghiệm, việc đầu tư thiết bị đo chỉ số octan có chi phí rất lớn, có thể lên tới hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, dự thảo quy định mới cho phép thuê phòng thử nghiệm được cấp phép. Hiệp hội đề nghị sớm áp dụng cơ chế này để giảm gánh nặng đầu tư cho doanh nghiệp.

Về tâm lý thị trường. Hiện người tiêu dùng vẫn còn băn khoăn về xăng sinh học, đặc biệt với phương tiện ô tô. Thế nên, cần có thông tin chính thức, rõ ràng về các dòng xe phù hợp với E10, tránh tâm lý e ngại không cần thiết. Ngoài ra, trong quá trình vận hành thực tế, do tồn chứa và vận chuyển, có thể xảy ra tình trạng xăng E10 giảm xuống mức E8. Đây vẫn là sản phẩm đạt chất lượng, thậm chí được đánh giá tốt, nhưng nếu không có hướng dẫn rõ ràng, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro trong kiểm tra, xử lý.

Cuối cùng, về thuế bảo vệ môi trường, Hiệp hội đề nghị áp dụng thống nhất một mức đối với xăng sinh học để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển đổi.

Giá xăng dầu tạm thời được kiểm soát, cần giải pháp đồng bộ hơn

VOV.VN - Giá xăng dầu tăng những ngày qua khiến nhiều doanh nghiệp, người dân "choáng váng". Để giảm “sốc”, hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng, Chính phủ đã đưa ra loạt giải pháp, trong đó giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%. Tuy nhiên, cần giải pháp đồng bộ để hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

Ngọc Hòa/VOV.VN
Xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược quốc gia: Cân đối vùng, hiệu quả hệ thống
VOV.VN - Quy hoạch xây dựng kho dự trữ xăng dầu quốc gia cần được tiếp cận như một bài toán hệ thống, trong đó yếu tố cân đối vùng, hiệu quả logistics và khả năng ứng phó phải được đặt lên hàng đầu.

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu
VOV.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/3/2026 triển khai thực hiện chi tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025. 

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
VOV.VN - Thị trường năng lượng biến động, chi phí logistics tăng cao kéo theo hoạt động cung ứng xăng dầu tại các đô thị cảng lớn đang đối mặt với nhiều áp lực. Trước thực tế đó, chính quyền TP Hải Phòng đã tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe và tìm giải pháp tháo gỡ.

