Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu



Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn của cả nước. Vì vậy, những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao thời gian qua, đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Không chỉ các lĩnh vực vận tải, logistics, cảng biển chịu ảnh hưởng, mà chính hoạt động cung ứng xăng dầu, yếu tố đầu vào của nền kinh tế cũng đang đối mặt với nhiều áp lực.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng vẫn nỗ lực duy trì nguồn cung, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, những “nút thắt” về hạ tầng và chính sách đang khiến bài toán vận hành trở nên khó khăn hơn.

Theo ông Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Petrolimex Hải Phòng, nguồn cung xăng dầu hiện phụ thuộc lớn vào tàu chuyên dụng, trong khi số lượng tàu phù hợp với điều kiện kỹ thuật của cảng còn hạn chế; việc tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật theo Nghị định 34/2025/NĐ-CP (dự kiến có hiệu lực từ ngày 10/4/2026) cũng đòi hỏi doanh nghiệp cần nỗ lực nhiều hơn.

"Hiện nay, có rất ít công ty tư vấn trong lĩnh vực chuyên ngành hàng hải. Để hoàn thiện các thủ tục theo Nghị định 34/2025/NĐ-CP, chúng tôi đã liên hệ nhưng rất nhiều công ty tư vấn từ chối vì khối lượng công việc của các đơn vị này quá nhiều. Mong UBND thành phố Hải Phòng có ý kiến và đề xuất với Chính phủ có phương án kéo dài Nghị định 34 trong vòng 1 năm để các cảng có thời gian làm việc với các công ty tư vấn", ông Nguyễn Thế Phong nêu ý kiến.

Không chỉ riêng Petrolimex Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang gặp khó khăn tương tự. Bà Tạ Thị Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần 19/9 cho biết: Với các yêu cầu chặt chẽ về tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Nghị định 34/2025/NĐ-CP, sẽ có nhiều tàu không đủ điều kiện cập cảng gây nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Theo bà Hiền, trong lúc khó khăn về nguồn năng lượng, việc vận chuyển, mua xăng dầu từ các nơi về Việt Nam đã khó, nếu vì những vướng mắc mà không thể tiếp nhận hàng thì sẽ vô cùng đáng tiếc, gây lãng phí tiền của, thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động của rất nhiều doanh nghiệp.

Từ thực tế này, các doanh nghiệp kiến nghị cần có lộ trình phù hợp hơn trong triển khai chính sách. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực, khả thi, sát tình hình thực tiễn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu qua cảng Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng đang xem xét giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí, qua đó góp phần giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. "Chủ trương này đã được Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố thống nhất để UBND trình HĐND thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết theo hướng quy định mức thu phí là 0 đồng đối với hàng lỏng (gồm xăng, dầu, khí) trong 9 tháng cuối năm 2026. Qua đó góp phần ổn định hoạt động nhập khẩu, lưu thông, cung ứng xăng dầu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn", ông Hoàng Minh Cường nói.

Không chỉ dừng ở chính sách phí, thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian tiếp nhận, thông quan hàng hóa. Trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động, việc tháo gỡ kịp thời các “điểm nghẽn” sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định sản xuất, kinh doanh.