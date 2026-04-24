Doanh nghiệp Việt - Hàn thực hiện 650 cuộc giao thương tại Vietnam-Korea Business

Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, hôm nay (23/4), Triển lãm và Giao thương Hợp tác Kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc 2026 (Vietnam-Korea Business Partnership) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Sự kiện do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc.

Sự kiện quy tụ hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp chiến lược như Trí tuệ nhân tạo (AI), Di chuyển điện (e-mobility), Năng lượng – Môi trường, Y tế - Sinh học và hàng tiêu dùng Hallyu. Đã có 280 doanh nghiệp Việt Nam tham dự giao thương trực tiếp 1:1 với tư cách là nhà mua hàng đến từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận thông qua 650 cuộc giao thương.

Nhờ hoạt động kết nối sôi động, ngay tại sự kiện đã có nhiều biên bản ghi nhớ (MOU) và hợp đồng xuất nhập khẩu đã được ký kết, tập trung vào lĩnh vực như hàng tiêu dùng Hallyu, thực phẩm chức năng, sữa và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Bà Vũ Thị Thu, đại diện Công ty TNHH Faso Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của KOTRA trong việc kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường nội địa. Đây là cơ hội tốt để Faso Việt Nam tìm kiếm nguồn cung sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng Việt.

Song song với hoạt động giao thương B2B, KOTRA đã triển khai “K-Lifestyle Showcase” nhằm đa dạng hóa mô hình thâm nhập thị trường. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động livestream thương mại điện tử, do Lotte Home Shopping phối hợp cùng Influencer địa phương thực hiện, giới thiệu trực tiếp sản phẩm Hàn Quốc tới người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó, khu trải nghiệm K-Market với hoạt động dùng thử thực phẩm và hàng gia dụng Hàn Quốc đã thu hút đông đảo khách tham quan.

Ông Moon Jong Beom, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại quốc tế Kfood (K-Market) cho biết, doanh nghiệp đã lên kế hoạch về việc tiếp tục mở rộng tại thị trường Việt Nam. Ngoài việc tăng số lượng siêu thị K-Market hiện có, cũng dự kiến mở thêm chuỗi siêu thị cao cấp cũng như chuỗi phân phối công nghệ cao tại miền Nam và miền Bắc Việt Nam, trong đó áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo sự tươi ngon đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống.

Vietnam-Korea Business Partnership diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế song phương Việt Nam - Hàn Quốc liên tục phát triển vượt bậc. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 94,5 tỷ USD, đưa Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí là 1 trong 3 đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Đồng thời, với tổng vốn đầu tư lũy kế gần 100 tỷ USD, Hàn Quốc vững vàng ở vị trí nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam.

“Thành tích kỷ lục của sự kiện tại Hà Nội lần này khẳng định tiềm năng hợp tác song phương to lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và hàng tiêu dùng. KOTRA cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mở rộng đầu tư và giao thương, hướng tới mục tiêu nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc”, ông Kang Kyung-sung, Chủ tịch KOTRA nhấn mạnh.