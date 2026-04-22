Việt Nam - Hàn Quốc ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng

Thứ Tư, 19:23, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/4, ngay sau buổi hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc. 

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin truyền thông Hàn Quốc.

Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng điện lực giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh nguồn nước giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động vật giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc giai đoạn 2026-2030.

Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Cơ quan Di sản Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực di sản dưới nước.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và thiết bị y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ An toàn thực phẩm, dược phẩm Hàn Quốc.

Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác phát triển nhà máy điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Hàn Quốc (KEPCO).

Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Hàn Quốc (KEPCO), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Công ty Bảo hiểm Hàn Quốc (KSURE).

Văn Hiếu/VOV
Tin liên quan

Toàn cảnh lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 21 - 24/4.

Sự hòa hợp hoàn hảo mở ra chân trời mới cho hợp tác tương lai Việt Nam - Hàn Quốc
VOV.VN - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân từ ngày 21-24/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam có bài viết về những bước tiến và triển vọng quan hệ hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 21/4
VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4/2026.

