Doanh nghiệp xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải nộp phí

Theo đó, mức thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được quy định đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là 60.000 đồng/bộ. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, DN mất phí 30.000 đồng/bộ C/O.

“Người nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là thương nhân có hồ sơ đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Người nộp phí thực hiện nộp phí theo mức thu trên cho tổ chức thu phí khi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa”, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết.

Thông tư số 36 cũng quy định, Bộ Công Thương và cơ quan, tổ chức được Bộ Công Thương uỷ quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý ngoại thương, đồng thời hỗ trợ tối đa DN thanh toán lệ phí C/O trực tuyến.

Từ ngày 21/7, DN xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) phải nộp phí.

Tại các Hội nghị tập huấn thực hiện nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ sẽ hỗ trợ tối đa các DN gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện nộp phí, nếu cần giải đáp, DN có thể chủ động liên hệ với các đơn vị chuyên môn để hướng dẫn thêm.

Để việc thực hiện nộp phí được nhanh chóng, chính xác DN cần chủ động tìm hiểu và theo dõi các văn bản hướng dẫn từ cơ quan quản lý ban hành trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Ngoài ra, để đảm bảo việc hỗ trợ được thuận tiện, DN có thể gửi yêu cầu tới Vsign.vn để hỗ trợ chuyên sâu hơn. Vsign (tại địa chỉ http://vsign.vn) là sản phẩm do Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương) xây dựng và phát triển. Vsign ra đời với mục đích cung cấp giải pháp hỗ trợ DN sử dụng chữ ký số, in mẫu form C/O theo chuẩn mẫu của Bộ Công Thương và nhiều tiện ích khác, giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu giảm thời gian tra cứu thông tin hoặc thực hiện công việc một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Thời gian qua, Vsign luôn đồng hành cùng DN xuất nhập khẩu, tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý gần 2.000 email của DN yêu cầu giải đáp và hỗ trợ liên quan đến việc khai báo C/O, xử lý yêu cầu về C/O mẫu D điện tử… Bên cạnh đó, Vsign đã biên tập lại những thông tin hướng dẫn được chia sẻ trong các lớp tập huấn để DN có thể hệ thống lại các trình tự thực hiện, thao tác thanh toán khi cần xin cấp phép C/O.