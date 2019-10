ASEAN NCAP trao chứng nhận an toàn cho các dòng xe của VinFast

Ngày 23/10/2019, tại Melaka (Malaysia), VinFast đã được Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) trao chứng nhận an toàn ở mức cao nhất - 5 sao - cho hai dòng xe Lux SA2.0 và Lux A2.0. Dòng xe đô thị đa dụng Fadil cũng đạt chứng nhận an toàn 4 sao - mức rất cao đối với một mẫu xe thuộc phân khúc A.

Ông Trần Lê Phương – Phó Tổng giám đốc VinFast nhận chứng chỉ an toàn 5 sao dành cho Lux SA2.0, Lux A2.0 và 4 sao cho VinFast Fadil từ Phó Thủ tướng Malaysia – bà Dr. Wan Azizah Wan Ismail.

VinFast Lux SA2.0 đạt tổng điểm 84,46 trên thang điểm 100 của ASEAN NCAP, trong khi VinFast Lux A2.0 đạt 88,15 điểm. Hai mẫu xe này đều được ASEAN NCAP xếp hạng 5 sao - mức cao nhất trong hệ thống đánh giá mức độ an toàn của Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á.



Cụ thể, VinFast Lux SA2.0 đạt 46,45 trên 50 điểm cho hạng mục Bảo vệ người lớn (Adult Occupant Protection), nhờ trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí trên tất cả các phiên bản, đồng thời kết cấu khoang lái không hề bị ảnh hưởng sau bài thử va chạm từ phía trước. Người lái và hành khách ngồi hàng ghế trước gần như được bảo vệ tuyệt đối. Đặc biệt, công nghệ bảo vệ đầu (HPT) trên Lux SA2.0 hoạt động rất tốt, đạt điểm tối đa theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP.

Đối với hạng mục Bảo vệ trẻ em (Child Occupant Protection), mẫu SUV và sedan VinFast đều đạt điểm rất cao, trong đó bài test động với hai hình nhân trẻ em 18 tháng và 3 tuổi ngồi ở hàng ghế sau đạt điểm tuyệt đối. Ở chỉ số về Các công nghệ hỗ trợ an toàn (Safety Assist Technologies), hai mẫu VinFast Lux cũng đạt điểm cao nhờ được trang bị Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và Cảnh báo thắt dây an toàn (SRS) cho 2 hàng ghế trước.

Với mẫu xe đô thị đa dụng VinFast Fadil, mức đánh giá 4 sao cũng là kết quả cao trong phân khúc xe hạng A, xứng đáng với danh xưng “chiếc xe an toàn nhất phân khúc” tại thị trường Việt Nam.

Phát biểu sau khi nhận chứng chỉ an toàn ASEAN NCAP cho các dòng xe VinFast tại Malaysia, ông Trần Lê Phương - Phó Tổng giám đốc Công ty VinFast cho biết: “Đây là kết quả xứng đáng và rất đỗi tự hào của chúng tôi. Dù phải tập trung hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn kỷ lục, để có thể tung ra những dòng sản phẩm đầu tiên đúng thời hạn cam kết với khách hàng, VinFast luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Mục tiêu của chúng tôi là đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm an toàn, đẳng cấp, đáp ứng tốt nhu cầu, mong muốn của người dùng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt”.

Kết quả đánh giá chi tiết 3 mẫu xe của VinFast sẽ được đăng tải rộng rãi trên website của ASEAN NCAP tại địa chỉ: www.aseancap.org. Đây là thông tin tham khảo quan trọng và có nhiều ý nghĩa về chất lượng, độ an toàn của các mẫu ô tô bán tại khu vực Đông Nam Á.

Chứng chỉ an toàn ASEAN NCAP 5 sao dành cho hai mẫu xe Lux SA2.0 và Lux A2.0 của VinFast.

Thông tin về ASEAN NCAP:

ASEAN NCAP là Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á, được thành lập ngày 07/12/2011, trụ sở tại Selangor (Malaysia) và là thành viên của hệ thống NCAP toàn cầu. ASEAN NCAP là tiêu chuẩn an toàn uy tín nhất khu vực Đông Nam Á, được coi là tiêu chuẩn bắt buộc tại một số quốc gia và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Đánh giá của ASEAN NCAP tập trung vào 2 tiêu chuẩn là khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn (bao gồm người lái và hành khách phía trước) và trẻ em trên xe, số sao đạt được càng cao (tối đa là 5) đồng nghĩa xe càng an toàn.

Hoạt động của ASEAN NCAP hoàn toàn độc lập và không lệ thuộc tài chính vào bất cứ doanh nghiệp nào, với 90% chi phí được tài trợ bởi NCAP toàn cầu. Các bài đánh giá được ASEAN NCAP thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống NCAP toàn cầu, đảm bảo tính khách quan và chuẩn xác tối đa. Thông tin về các mẫu xe được kiểm định bởi ASEAN NCAP đều được công bố rộng rãi trên website của tổ chức này tại địa chỉ: www.aseancap.org./.