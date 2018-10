Đại biểu Quốc hội lo khó đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp năm 2020

Mỗi ngày có 270 doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường

Số liệu từ Tổng Cục thống kê cũng cho thấy, 9 tháng đầu năm có tới hơn 73.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, bao gồm hơn 23.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và hơn 50.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.