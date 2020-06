Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu có tên trong bảng xếp hạng Đại học thế giới

Tổ chức QS (tên đầy đủ: QS Quacquarelli Symonds Ltd) là một trong 3 tổ chức hàng đầu về xếp hạng các trường đại học trên thế giới. QS có nhiều hệ thống xếp hạng theo các tiêu chí khác nhau như: Xếp hạng các trường đại học thế giới (QS World University Rankings), Xếp hạng chương trình đào tạo (QS World University Rankings by Subject), Xếp hạng trường theo chỉ số việc làm sau tốt nghiệp (QS Graduate Employability Rankings), Xếp hạng các trường đại học theo khu vực (QS University Rankings by Region), Xếp hạng các thành phố có sinh viên tuyệt vời nhất (QS Best Student Cities), Xếp hạng các trường top 50 dưới 50 tuổi (QS Top 50 Under 50), và Xếp hạng gắn sao (QS Stars Ratings).

Hệ thống xếp hạng gắn sao cho các trường đại học của QS (QS Stars Ratings) được bắt đầu từ năm 2009 và có mục đích đánh giá các trường đại học một cách khách quan và toàn diện hơn thông qua các hạng mục tiêu chuẩn và các ngưỡng điểm cụ thể phù hợp với năng lực hiện có của từng trường. Các tiêu chuẩn và mục tiêu này cũng là cách để khuyến khích trường phấn đấu và có cơ hội tỏa sáng, nâng tầm chất lượng, quy mô và vai trò của mình đối với cộng đồng xã hội.

Năm 2012, Việt Nam lần đầu tiên có trường đại học tham gia đánh giá theo Hệ thống QS Stars Ratings. Tuy nhiên, cho đến nay là 8 năm nhưng chỉ có 4 trường đạt chuẩn 3 hoặc 4 sao của QS Stars Rating. Điều này cho thấy, việc đạt được chuẩn này không phải là dễ dàng. Để có tên trong Bảng xếp hạng QS Stars đều là những trường có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong cả khối đại học công lập lẫn ngoài công lập. Trong đó Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) là trường Đại học duy nhất ngoài TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đạt được sự công nhận trong Bảng xếp hạng này. Hơn nữa, BVU với tuổi đời hơn gần 15 năm chính là đại học trẻ nhất của Việt Nam đạt được sự công nhận của Bảng xếp hạng quốc tế đầy uy tín của QS.

Logo chứng nhận của Tổ chức QS BVU đạt 3 sao.

QS Stars 3 sao là gì?

Để đạt được 3 sao, một đại học phải đạt được điểm tổng tối thiểu là 400 điểm với các tiêu chí xuyên suốt từ các lĩnh vực quan trọng nhất là Công tác giảng dạy, Quốc tế hóa, Nghiên cứu khoa học, Việc làm cho sinh viên, Phát triển học thuật, Chất lượng Chương trình đào tạo đến các lĩnh vực phục vụ và hỗ trợ như Cơ sở vật chất, Văn hóa nghệ thuật, Trách nhiệm xã hội, Tính toàn diện.

Theo định nghĩa của QS, đại học đạt 3 sao là một đại học có thương hiệu được nhận diện tốt trong nước, bước đầu thu hút được sự chú ý quốc tế; có danh tiếng về nghiên cứu hoặc đào tạo và sinh viên tốt nghiệp nhận được sự quan tâm của nhà tuyển dụng.

Ngoài xếp loại sao tổng cho trường, QS Stars cũng xếp sao cho các nhóm tiêu chuẩn đạt sao. Điều này giúp Nhà trường thể hiện rõ nét hơn những ưu điểm của mình, đồng thời, đem lại cái nhìn chi tiết hơn để phụ huynh và học sinh dễ dàng lựa chọn trường phù hợp với mục tiêu học tập của con em.

Các tiêu chuẩn quan trọng nhất của đại học BVU đều đạt từ 4 sao trở lên

GS.TS Nguyễn Lộc, Hiệu trưởng BVU chia sẻ: “ Để có tên trong Bảng xếp hạng QS Stars và được gắn 3 sao tiêu chuẩn trường chất lượng quốc tế là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ, giảng viên, nhân viên Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để tạo môi trường học tập chất lượng quốc tế ngay tại BVU, tạo niềm tin cho phụ huynh và học sinh, sinh viên khi lựa chọn Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá theo 8 nhóm tiêu chuẩn gồm: Teaching/Chất lượng giảng dạy; Employability/Việc làm của sinh viên; Internationalization/Quốc tế hóa; Academic Development/Phát triển học thuật; Program Strength/Chất lượng chương trình đào tạo; Facilities/Cơ sở vật chất; Social Responsibility/Trách nhiệm xã hội; Inclusiveness/Phát triển toàn diện.

Cơ sở mới của BVU.

Theo kết quả này, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá xuất sắc về các nhóm tiêu chí quan trọng nhất của một trường Đại học đó là: Giảng dạy: 4 Sao; Tạo cơ hội việc làm: 5 Sao; Phát triển học thuật: 5 Sao; Cơ sở hạ tầng: 5 Sao; Tính toàn diện: 5 Sao.

Giấy chứng nhận đạt chuẩn 3 sao của Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để đạt được kết quả xếp hạng quốc tế trên, Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã có rất nhiều nỗ lực trong gần một năm để tiến hành công tác kiểm định theo quy trình hết sức nghiêm ngặt và khó khăn của Tổ chức QS. Kết quả này không những là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường mà còn lan truyền tới các thế hệ sinh viên, học viên về một môi trường học tập được đánh giá chất lượng quốc tế.

Việc BVU được Hệ thống gắn 3 sao QS Stars thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc phát triển theo một trong những xu thế chủ đạo của giáo dục đại học trên thế giới, đó là quốc tế hóa, trong đó có kiểm định và xếp hạng quốc tế.

Trước đó, năm 2019 Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, qua đó trở thành một trong số hơn 100 trường được kiểm định trong tổng số 235 trường đại học trong cả nước.