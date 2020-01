Địa chỉ in tranh dán tường đẹp, độc và lạ

Công nghệ mới nhất, trang thiết bị hiện đại

Tự hào là đơn vị sử dụng các công nghệ in mới nhất. Hệ thống nhà xưởng lớn với hơn 20 máy in UV chất lượng cao và mới nhất năm 2019 đã cho ra những sản phẩm đẹp, chất lượng cao cho khách hàng toàn quốc

Sở hữu các máy in từ các quốc gia uy tín để có được sản phẩm tốt nhất: máy in UV phẳng 2mx3m, máy in mực dầu Hàn Quốc DXM5. Đặc biệt, với máy in UV 5m đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu in tranh ảnh khổ lớn với chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Chúng tôi liên tục cập nhật và ứng dụng các công nghệ in tranh ảnh mới nhất để nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Điều này tạo nên sự khác biệt cũng như là yếu tố giúp tạo sức mạnh cho tranh3mien trên thị trường hiện nay.

Dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng với nhiều năm kinh nghiệm

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in và thi công tranh ảnh trang trí chúng tôi sẽ mang đến dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi nỗ lực không ngừng với mong muốn giúp khách hàng có được sự lựa chọn tốt nhất.

Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng luôn là mục tiêu hướng đến của công ty. Sử dụng công nghệ hiện đại cùng với đó là cam kết về chất lượng sản phẩm cao cấp đến tay khách hàng. Sự tin tưởng và lựa chọn của khách hàng chính là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của Tranh3mien.vn.

Minh chứng cho những sự cố gắng đó là sự hài lòng của khách hàng. Cùng với đó, giải thưởng top 10 thương hiệu, doanh nhân sản phẩm nổi tiếng đất Việt năm 2019 như là một lời cam kết về chất lượng cho các khách hàng.

Tranh3mien.vn nhận giải top 10 thương hiệu nổi tiếng năm 2019.

Không những vậy, tháng 12/2019 tranh3mien vinh dự là một trong doanh nghiệp tiêu biểu tham gia chương trình “Gala kỷ niệm 15 năm ngày doanh nhân Việt Nam, Giao lưu doanh nhân và doanh nghiêp ba miền” và trong chương trình có sự động viên khích lệ của thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc dành cho các doanh nghiệp tiêu biểu nói riêng và cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam tại phủ thủ tướng 26/11/2019.

Tranh3mien.vn đa dạng các sản phẩm in tranh dán tường

Với kho dữ liệu hình ảnh lớn hơn 15.000 tranh ảnh khác nhau giúp khách hàng có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm ưng ý nhất. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản sẽ đưa ra các lời khuyên tốt nhất cho các khách hàng.

Đặc biệt, với dịch vụ in tranh dán tường 3D (https://tranh3mien.vn/danh-muc/tranh-3d-tong-hop/) 5D, 8D ứng dụng công nghệ hình ảnh chân thực, sắc nét giúp mang đến sản phẩm đẹp và ưng ý nhất cho khách hàng.

Với dịch vụ in tranh treo tường (https://tranh3mien.vn/tu-van-lua-chon-tranh-treo-tuong-hien-dai/), tranh trần xuyên sáng, in tranh kính, mika cũng sẽ mang đến cho các khách hàng các phương án tối ưu. Chúng tôi liên tục cập nhật các xu hướng mới nhất để đáp ứng thị yếu của khách hàng.

“Uy tín với thương hiệu, chất lượng với từng sản phẩm” là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Do đó, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.

Giá cả rẻ nhất cho khách hàng

Với cam kết chất lượng sản phẩm tốt nhất cùng với đó giá cả rẻ nhất nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Là đơn vị trực tiếp sản xuất, cung cấp sản phẩm đến tay khách hàng chúng tôi cam kết mức giá rẻ nhất.

Các sản phẩm mang nét dấu ấn riêng, hoàn hảo trong từng chi tiết, sắc nét trong từng hình ảnh mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho các khách hàng. Với khả năng sản xuất số lượng lớn vẫn đảm bảo chất lượng cũng như thời gian đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Chắc chắn tranh3mien sẽ là sự lựa chọn các khách hàng không nên bỏ qua.

Sản phẩm của in3mien.com.

Sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của chúng tôi về chất lượng, công nghệ cũng như dịch vụ giúp mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Sự tin tưởng và lựa chọn của khách hàng là minh chứng tốt nhất. Với khả năng cung cấp sản phẩm trên khắp cả nước đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi hiện cố gắng không ngừng để phấn đấu trở thành đơn vị in tranh ảnh giá rẻ hàng đầu trong cả nước.

