Doanh nghiệp Nhà nước nếu không trả được nợ sẽ cho phá sản

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) chiều nay trước Quốc hội về vấn đề nợ nước ngoài của quốc giá sát trần và ai sẽ trả nợ cho các doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp không có khả năng trả, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ cho phá sản đổi với những doanh nghiệp không có khả năng trả nợ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Quy định của Luật Quản lý nợ công, theo đó nợ nước ngoài của quốc gia gồm nợ nước ngoài Chính phủ, các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh và nợ nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Với nợ nước ngoài của Chính phủ, vừa qua đã được cơ cấu lại theo hướng giảm dần tỷ trọng từ 60% năm 2011 xuống còn khoảng 40% cuối năm 2018; tỷ lệ nợ nước ngoài của Chính phủ giảm từ mức 24% GDP vào cuối năm 2011 xuống còn 21% GDP giai đoạn 2018.

Chính phủ cũng đã hạn chế cấp bảo lãnh cho các dự án mới. Cụ thể, dư nợ được Chính phủ bảo lãnh giảm từ mức 10,9% GDP năm 2015 xuống còn 8,7% GDP năm 2018; trong đó bảo lãnh nước ngoài giảm từ mức 5,9% GDP vào cuối năm 2015 xuống còn khoảng 5% GDP vào cuối năm 2018.

Chỉ số nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP cho các năm 2015, 2016, 2017 và dự kiến 2018 lần lượt là 42%; 44,8%; 48,9%; 49,7%, sát trần 50%.

PC_Article_Middle

Về nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây (năm 2016 tăng 25,7% so với 2015; 2017 tăng hơn 39% so với 2016), theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP.

Ông Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết Quốc hội đã quy định không dùng ngân sách để tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và các khoản nợ của doanh nghiệp. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ thì thực hiện phá sản theo quy định pháp luật.

Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước quản lý các khoản nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp; đề xuất giải pháp kiểm soát chặt chẽ các khoản vay này, đảm bảo nợ quốc gia trong phạm vi cho phép./. Nâng cao hiệu quả DNNN: Hãy để thị trường quyết định VOV.VN -Hơn 20 năm qua, khoảng 92% tổng số DNNN đã thực hiện cổ phần hóa nhưng mới chỉ có khoảng 10% lượng vốn Nhà nước được thay thế bằng các nguồn vốn khác. Thanh tra Chính phủ bóc mẽ mánh khóe báo cáo tài chính của DNNN VOV.VN - Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, DN "bị bệnh" mà không được "chẩn đoán" và "kê đơn thuốc" thì bệnh nặng thêm, phá sản là đương nhiên.