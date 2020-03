Theo đó, CBNV HDBank nếu không may bị nhiễm virus Corona sẽ được hưởng các quyền lợi: hưởng tiền trợ cấp điều trị nội trú 150.000 đồng/ngày/người trong thời hạn tối đa 30 ngày; hưởng trợ cấp nằm viện do nhiễm Covid-19 tối đa trong suốt thời gian bảo hiểm là 4,5 triệu đồng; hưởng trợ cấp khi tử vong do nhiễm Covid-19 là 100 triệu đồng.



Bảo hiểm Corona Guard dành cho CBNV HDBank được áp dụng từ 6/3/2020- 5/9/2020. Phạm vi bảo hiểm toàn Việt Nam.

Tại HDBank, chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động đặc biệt được chú trọng. Bên cạnh chế độ Bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định, HDBank mở rộng thêm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện với phạm vi bảo hiểm rộng, giá trị bồi thường cao cho CBNV có thâm niên làm việc tại HDBank từ 5 năm trở lên.

HDBank mua bảo hiểm Corona Guard cho người lao động.

Dịp này, với việc mua bảo hiểm Corona Guard dành cho CBNV HDBank, HDBank tiếp tục thực hiện đúng cam kết mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động. Bên cạnh đó, HDBank đã và đang thực hiện nhiều chương trình xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho CBNV, như tạo điều kiện phát triển bản thân, tôn trọng ý kiến cá nhân, đào tạo cơ bản và nâng cao nghiệp vụ, tham gia những hoạt động nội bộ năng động. Với chiến lược xem con người là yếu tố trọng tâm, HDBank nhiều năm liền được Tổ chức đánh giá nhân sự uy tín Châu Á (HR Asia) bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất”.

Là ngân hàng phát triển vì hạnh phúc của mỗi gia đình CBNV, của khách hàng và người dân. Thời gian qua, HDBank đã triển khai những chính sách ưu đãi thiết thực cho khách hàng trong thời điểm dịch Covid- 19.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dược, thiết bị – vật tư y tế: HDBank miễn 100% mức phí thanh toán quốc tế; lãi suất cho vay chỉ từ 7.5%/năm; giảm 50% phí giao dịch và 50% phí phát hành các loại bảo lãnh so với quy định hiện hành cho các các doanh nghiệp cung cấp dược, thiết bị – vật tư y tế cho Bệnh viện/Sở Y tế/Trung tâm y tế.

Ngoài ra, HDBank hỗ trợ khách hàng cá nhân vay với mức giảm từ 2%-4,5% so với lãi suất thông thường; miễn, giảm phí chuyển tiền dành cho mọi đối tượng khách hàng.

Sắp tới, HDBank sẽ dành 10.000 tỷ đồng cho vay bình ổn thị trường như một giải pháp hỗ trợ người dân trong bối cảnh khó khăn hiện nay./.