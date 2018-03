“Một năm thịnh vượng, Bốn mùa an khang” cùng VietinBank

Ngân hàng VietinBank cho biết, từ ngày 21/2 - 20/4 đã và đang triển khai chương trình khuyến mãi “Một năm thịnh vượng, Bốn mùa an khang” dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với lời chúc một năm mới may mắn, phát tài, phát lộc.

Poster Chương trình.

Theo đó, khi gửi tiền có kỳ hạn tại VietinBank và đáp ứng được điều kiện Chương trình, khách hàng SME sẽ nhận được các quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị quà tặng trên 3,2 tỷ đồng, như Coupon Tour du lịch trị giá 9 triệu đồng của Saigon Tourist; Thẻ quà tặng trị giá 5 triệu đồng; Voucher mua sắm hàng hóa dịch vụ trên tại Tiki.vn; Coupon mua vé máy bay tại Sài Gòn Tourist; Voucher bảo hiểm của Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI).

Cụ thể, đối với mỗi khoản tiền gửi VND từ 2 tỷ đồng trở lên trong kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, khách hàng sẽ được nhận giá trị quà tặng tương ứng theo quy định của Chương trình. Với giá trị quà tặng nhận được, khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt loại quà tặng tương ứng theo danh sách quà tặng bao gồm:

VietinBank hy vọng Chương trình “Một năm thịnh vượng, Bốn mùa an khang” sẽ mang lại cho khách hàng một năm mới nhiều may mắn, bình an và phát đạt./.