Phú Yên tiếp tục gia hạn dự án New City Việt Nam

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa có công văn gia hạn cho Công ty TNHH New City Việt Nam tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam (gọi tắt là dự án New City). Đây là dự án bị phát hiện phá hàng chục ha rừng phòng hộ ven biển để làm khu du lịch, sân golf khi chưa xin phép Thủ tướng.

Dự án New City nơi có nhiều sai phạm về môi trường.

Như tin đã đưa, vào tháng 4/2017, dự án New City tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa bị phát hiện phá hàng chục ha rừng phòng hộ ven biển để làm khu du lịch, sân golf khi chưa xin phép Thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Mặt khác, dự án này cũng chưa có đánh giá tác động môi trường, chưa được giao đất… Sau đó, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo dừng thi công dự án này. Thanh tra Chính phủ cũng đã vào cuộc, kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại dự án New City.

Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhà đầu tư đã làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, dự án này chưa đủ yếu tố để thẩm định. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án trước ngày 31/8; nếu không sẽ chấm dứt dự án. Nhưng, đến nay Công ty TNHH New City Việt Nam vẫn chưa lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nên UBND tỉnh Phú Yên tiếp tục gia hạn.

PC_Article_Middle

Loading...

Ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho biết: "Làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định ĐTM, tuy nhiên, chưa đủ yếu tố để thẩm định. Chính vì thế mới tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư chỉ đạo nhà đầu tư hoàn chỉnh dự án theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân do dự án này trong dự án đầu tư chưa chia giai đoạn, chỉ làm ĐTM trên địa bàn thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường không thống nhất. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh mới gia hạn để nhà đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh đề án./.

Phú Yên: Chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Dự án New City VOV.VN - Đây là Dự án 100% vốn nước ngoài, quy mô đầu tư hơn 350 ha tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.