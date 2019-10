SCB vào top 500 Ngân hàng Mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên về thanh toán quốc tế Sibos vừa diễn ra tại London, Tạp chí The Asian Banker đã tổ chức Lễ vinh danh 500 ngân hàng mạnh nhất thế giới với sự tham dự của đại diện các ngân hàng, định chế tài chính lớn của khu vực và thế giới. Đây là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các ngân hàng, tổ chức tài chính đạt được kết quả tốt, được bình chọn nhiều hạng mục như Transaction Banking Awards, Retail Banking Awards, Asian Banker 500…



Asian Banker 500 là bảng xếp hạng đầu tiên và uy tín trên thế giới căn cứ quá trình bình chọn chi tiết, minh bạch nhằm ghi nhận thành tích của các ngân hàng thương mại trên các tiêu chí: Quy mô tài sản của các ngân hàng so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP); Tăng trưởng bảng cân đối kế toán về các khoản cho vay và huy động tiền gửi ròng; Quản lý rủi ro; Khả năng sinh lợi và tính bền vững của lợi nhuận; Chất lượng và mức độ khả tín của khoản cho vay; và Tính thanh khoản của tài sản khi xảy ra các tình huống bất lợi.

Tạp chí The Asian Banker bình chọn danh mục Ngân hàng Mạnh nhất căn cứ vào chất lượng của bảng cân đối kế toán - một danh mục đánh giá hàng năm đầu tiên và có uy tín trên thế giới kể từ năm 2007.

Các tiêu chí đánh giá của bảng xếp hạng Ngân hàng Mạnh nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương dựa trên cách đánh giá định lượng nghiêm ngặt về hoạt động tài chính trong suốt một năm của các ngân hàng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ: Úc, Bangladesh, Brunei, Cam-pu-chia, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Ma Cao, Malaysia, Mông Cổ, Miến Điện, New Zealand, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Sri Lanka, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Trong số 10 ngân hàng Việt Nam có tên trong danh sách 500 Ngân hàng Mạnh nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương (The Strongest Banks Rankings – Strongest Banks Asia Pacific), SCB đứng thứ 4 với 2,81 điểm chỉ số sức mạnh trên thang điểm 5, và xếp thứ 206/500 ngân hàng được gọi tên của khu vực. So với năm 2018, SCB đã tăng gần 90 bậc. Đồng thời, ngân hàng này cũng đang giữ vị trí 295/500 trong danh sách 500 Ngân hàng Lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương (The Largest Banks Rankings - Largest Banks Asia Pacific), tăng gần 30 bậc so với năm ngoái./.