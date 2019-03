Tân Hiệp Phát đồng hành cùng nhiều hoạt động vì cộng đồng

Với phương châm hoạt động và phát triển luôn gắn với giá trị cốt lõi có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát thường xuyên đồng hành cùng nhiều hoạt động vì cộng đồng ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Bình Dương và khắp mọi miền đất nước.



Nhận thức sâu sắc trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp, và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái”, trong suốt gần 25 năm qua, Tân Hiệp Phát thường xuyên quan tâm đến công tác xã hội và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, với những chương trình ý nghĩa, có quy mô và tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Tân Hiệp Phát đã thực hiện nhiều chương trình gây tiếng vang lớn như Giọt nước nghĩa tình, Quỹ tấm lòng Việt, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung,… trong đó không thể không kể đến hai chương trình lớn là Nhịp cầu ước mơ và Lục lạc vàng đã tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện phát triển kinh tế cho người dân nghèo tại các vùng khó khăn.

Tân Hiệp Phát và các tập thể, cá nhân xuất sắc được UBND thị xã Thuận An khen thưởng trong công tác khuyến học năm 2018.

Cùng với đó, tập đoàn luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp trồng người, đến thế hệ tương lai của đất nước và hỗ trợ ngành giáo dục tại các địa phương có điều kiện phát triển. Việc tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó đã trở thành một hoạt động thường niên, góp phần tiếp sức cho các em học sinh nghèo vững bước tới trường.

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau.

Điển hình như việc ủng hộ kinh phí cùng Hội Khuyến học thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn trên địa bàn. Với những thành tích đã đóng góp, ngày 13/3 vừa qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được UBND TX.Thuận An, Hội Khuyến học tỉnh đã tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác khuyến học năm 2018.

Tân Hiệp Phát còn là đơn vị đồng hành xuyên suốt 8 năm qua cùng Giải thưởng Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức dành cho những tài năng trẻ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Mới đây nhất, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng đồng hành cùng cuộc thi Business Ideas – Ý tưởng kinh doanh 2019 do trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) tổ chức nhằm tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh, sáng tạo trẻ làm nền tảng khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng đam mê start – up.

Đồng hành cùng cuộc thi Business Ideas – Ý tưởng kinh doanh 2019.

Trước đó, thời điểm cuối năm 2018, Tập đoàn đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện chương trình “Áo ấm đến trường”, trao tặng quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 7 huyện của tỉnh Lâm Đồng. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sẻ chia sự ấm áp khi đông về và khích lệ tinh thần ham học của các em học sinh miền cao tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó là hàng loạt các hoạt động ý nghĩa như trao học bổng cho học sinh ở Tiền Giang, Cà Mau, trao học bổng “Chuyện nhà Dr Thanh” nhằm hỗ trợ những học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập, trong cuộc sống và có mong muốn cống hiến cho xã hội./.

CTV Cẩm Hương/VOV.VN

