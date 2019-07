Tân Hiệp Phát được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

Tối ngày 10/07, tại TP.HCM, HR Asia Magazine đã tổ chức chương trình HR Asia Award 2019 và vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2019” – “Best companies to work for in Asia (chapter in Vietnam)”.

Được lựa chọn từ 300 ứng viên sáng giá nhất thuộc 20 ngành nghề khác nhau, Tập đoàn Tân Hiệp Phát là một trong số 50 doanh nghiệp được nhận giải thưởng này tại Việt Nam, cùng với AEON Vietnam, Deloitte Vietnam, Heineken Vietnam, Hewlett Packard Enterprise, Standard Chartered Bank Vietnam, Unilever Vietnam International Ltd...

Tập đoàn Tân Hiệp Phát vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2019”.

HR Asia Award là giải thưởng uy tín do tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia Magazine tổ chức nhằm đánh giá và vinh danh những công ty có môi trường làm việc xuất sắc khắp châu Á. Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia như Hong Kong, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan...

Danh hiệu trao cho các doanh nghiệp có chính sách, chế độ đãi ngộ nhân sự hấp dẫn, môi trường làm việc và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên.

Năm 2019, tổ chức HR Asia sử dụng mô hình đánh giá tổng thể để khảo sát mức độ hài lòng của người lao động đối với nơi làm việc của họ, dựa trên 3 yếu tố Core (cấu trúc nhân sự), Self (cá nhân) và Group (tập thể). Mô hình này đưa ra cái nhìn tổng thể và đầy đủ, không chỉ dừng ở mức độ gắn bó của một nhân viên riêng lẻ mà còn thấy được cách từng đội nhóm hay phòng ban gắn kết với nhau trong từng tình huống khác nhau. Những sự gắn kết và hài lòng với nơi làm việc sẽ phụ thuộc và sáng kiến và năng lực lãnh đạo của công ty họ làm việc.

Bên cạnh việc thực hiện khảo sát đối với nhân viên, HR Asia còn thực hiện đánh giá thông qua tham quan và phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở với giám đốc điều hành, giám đốc nhân sự, ban lãnh đạo để hiểu rõ hơn các chính sách về môi trường làm việc tại mỗi công ty. Bộ phận nghiên cứu của HR Asia cũng tiến hành các nghiên cứu độc lập đối với uy tín trên thị trường tuyển dụng của từng công ty trong danh sách rút gọn.

Theo kết quả khảo sát của HR Asia, với 4.66 điểm so với mức điểm trung bình của ngành 4.00, Tân Hiệp Phát được đánh giá cao bởi những giá trị rõ ràng và minh bạch khi chia đều cơ hội cho tất cả nhân viên, không phân biệt thâm niên và vai trò. Ở hạng mục mô hình doanh nghiệp hoạt động linh hoạt thông qua các quy trình được xây dựng hoàn chỉnh, luôn khuyến khích sự kết nối giữa các phòng ban liên quan, Tân Hiệp Phát đạt mức điểm là 4.41 cao hơn mức trung bình của ngành 3.80.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương cam kết duy trì việc xây dựng môi trường làm việc tốt nhất trong tương lai.

Đặc biệt, nhân sự tại công ty được tin tưởng trao quyền quyết định, xử lý trong công việc. Ngoài ra, môi trường làm việc tại Tân Hiệp Phát còn được công nhận bởi những chế độ đãi ngộ tốt và các chính sách khuyến khích nhân viên tích cực tiếp nhận và bổ sung những kỹ năng mới trong quá trình làm việc.

“Giải thưởng HR Asia là niềm tự hào của hơn 4.000 con người tại Tân Hiệp Phát. Chúng tôi đã nỗ lực ngày đêm và không ngừng nghỉ trong 25 năm qua để từ một con số 0 trở thành doanh nghiệp Việt duy nhất trong top 3 ngành nước giải khát nhận danh hiệu này”, bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ tại chương trình trao giải.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát ghi nhận nỗ lực của khối Nhân sự nói chung và toàn thể nhân viên của tập đoàn nói riêng khi chứng minh tinh thần làm chủ trong công việc, chủ động áp dụng những ứng dụng chuẩn quốc tế vào công việc. Đồng thời, tinh thần “Không gì là không thể” cũng được nhân viên các cấp tại tập đoàn này đặt làm “kim chỉ nam” bằng việc sẵn sàng đón nhận những thách thức, thuyết phục các phòng ban, nhà đầu tư triển khai những chương trình nhân sự lần đầu tiên tại Tân Hiệp Phát cũng như tại Việt Nam nhằm mang đến cơ hội phát triển cho các cộng sự của mình.

Trong tương lai, theo nữ doanh nhân Trần Uyên Phương, tập đoàn này sẽ triển khai hàng loạt dự án với các chuyên gia quốc tế để thay đổi nhận thức về một môi trường phát triển sự nghiệp chứ không chỉ là nơi để làm việc. Trở thành thành viên của tập đoàn Tân Hiệp Phát, tất cả nhân viên các cấp bao gồm giám đốc khối, quản lý và nhân viên sẽ cùng chung một hoài bão là đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã giành được rất nhiều thành tựu nổi bật. Với 4 nhà máy trải rộng trên cả nước, sản phẩm của Tân Hiệp Phát không chỉ có mặt ở 63 tỉnh thành mà còn xuất khẩu đến gần 20 quốc gia trên thế giới. Trong tương lai, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đặt mục tiêu xây dựng nhà máy tại nước ngoài nhằm hiện thực hóa khát vọng trở thành doanh nghiệp sản xuất nước giải khát hàng đầu Châu Á./.