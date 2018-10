Thời trang M2 gắn kết nhà sản xuất với người tiêu dùng

“Bền gắn kết - Vững thành công” là chủ đề của Lễ tri ân đối tác do Công ty Cổ phần M2 Việt Nam tổ chức tối 19/10, tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên của M2 nhằm gửi lời tri ân sâu sắc tới khách hàng, các nhà cung cấp đã đồng hành cùng M2 trong suốt 18 năm hình thành và phát triển.

Tiền thân chỉ là một cửa hàng nhỏ tại 55C Lý Thường Kiệt (Hà Nội) với diện tích khoảng 20m2 với tên gọi Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm thời trang, trải qua gần 2 thập kỉ, M2 đã có những bước phát triển vượt bậc với hệ thống cửa hàng được mở rộng cả về quy mô và chất lượng.

Lễ tri ân đối tác do Công ty Cổ phần M2 Việt Nam thực hiện.

Hiện nay, thương hiệu thời trang M2 đã khẳng định được vị trí của mình, trở thành sự lựa chọn tin cậy của khách hàng với 15 trung tâm bán hàng tại Hà Nội, 1 trung tâm tại TP Vinh (Nghệ An), 1 trung tâm tại TP Thanh Hóa và 1 trung tâm tại Thủ đô Moscow (Liên bang Nga).

Song song với các hoạt động ủy thác xuất khẩu và tổng đại lí bán buôn, M2 đã và đang đi tiên phong trong việc mở ra một mô hình kinh doanh mới với chuỗi các siêu thị thời trang có diện tích trên 1.000m2.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần M2 Việt Nam - ông Nguyễn Hải Đường chia sẻ, con đường 18 năm hình thành và phát triển của M2 là một chặng đường không hề ngắn. Trên con đường ấy có cả mồ hôi, nước mắt với không ít thăng trầm nhưng cũng có rất nhiều những thành quả đáng tự hào. Chặng đường đó, chắc chắn không thể thiếu vắng sự hỗ trợ, đồng hành từ các cấp Sở, ban ngành, các đối tác, các nhà cung cấp đã tin tưởng và hợp tác vững chắc cùng với M2.

“M2 xác định sứ mệnh của mình là cầu nối giữa các nhà sản xuất hàng may mặc trong nước với người tiêu dùng Việt Nam và thế giới, góp phần làm thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam trong việc sử dụng các mặt hàng nội địa nói chung và may mặc nói riêng. Bằng việc khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, M2 đang khẳng định vị thế của ngành may mặc Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới”, ông Đường chia sẻ.

PC_Article_Middle

Loading...

Theo ông Đường, thời gian tới M2 sẽ tập trung vào việc đổi mới, nâng cấp về hình thức, nội dung, quản trị, dịch vụ. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng phát triển thêm các điểm bán mới tại các tỉnh, thành phố lớn như Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM và vươn ra thế giới. Phấn đấu đến giữa năm 2021, M2 sẽ có tối thiểu 30 điểm bán hàng; đưa vào hoạt động nhà máy M2 Factory (Hải Phòng) nhằm đáp ứng một số lượng hàng nhất định cho M2, tạo ra chuỗi thương hiệu riêng thuộc công ty M2, và tiến tới là nguồn cung cấp hàng xuất khẩu chất lượng ra thị trường quốc tế.

Nói về sự thành công của M2, ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội đánh giá, 18 năm qua, Công ty CP M2 Việt Nam đã từng bước khẳng định thương hiệu trên thương trường, tạo dựng được chuỗi liên kết với các doanh nghiệp góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua đó tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Để đạt được mục tiêu này, ông Thăng cho rằng, doanh nghiệp thời trang M2 cần tiếp tục và không ngừng đầu tư, đổi mới, sáng tạo từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đến đầu tư đổi mới trang thiết bị, đầu tư cho công tác đào tạo con người, quan tâm đến đời sống người lao động cả về vật chất và tinh thần./.

Thời trang Aligro cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp VOV.VN - Công ty CP Thời trang Aligro ký kết hợp tác cung ứng đồng phục, thời trang công sở trong 3 năm cho Công ty Cổ phần Sữa Primavita Việt Nam. Thời trang M2 mở rộng thị trường tại Thanh Hóa VOV.VN - Trung tâm Thời trang M2 tại TP Thanh Hóa là nơi trưng bày và bán các sản phẩm thời trang xuất khẩu đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.