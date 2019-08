Vietjet mở đường bay thẳng Ấn Độ với hàng ngàn vé khuyến mãi từ 0 đồng

Cơ hội diễn ra cả ngày liên tục từ 20-22/8/2019 tại website www.vietjetair.com & ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Thời gian bay từ ngày 6/12/2019 – 28/3/2020 (Trừ các ngày lễ Tết). Lần đầu tiên Việt Nam có đường bay thẳng này sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí.



Đường bay TPHCM – New Delhi khai thác từ 6/12/2019 với tần suất 4 chuyến/tuần (Thứ 2, 4, 6 và Chủ Nhật) bằng tàu bay mới và hiện đại. Chuyến bay khởi hành từ TPHCM vào lúc 19h và đến New Delhi lúc 22h50 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 23h50 (giờ địa phương) từ New Delhi và tới TPHCM lúc 6h10.

Vietjet mở đường bay thẳng Ấn Độ.

Đường bay Hà Nội – New Delhi khai thác từ 7/12/2019 với tần suất 3 chuyến/tuần (Thứ 3, 5, 7). Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 19h10 và đến New Delhi lúc 22h50 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 23h50 (giờ địa phương) từ New Delhi và tới Hà Nội lúc 5h20.

Đường bay thẳng từ TPHCM/Hà Nội - New Delhi, chỉ với khoảng hơn 5 giờ bay, Vietjet mở ra nhiều cơ hội giao thương, du lịch, thúc đẩy kinh tế 2 nước phát triển, đồng thời là cầu nối hành khách dễ dàng nối chuyến đến các nước trong khu vực Đông Nam Á (Indonesia, Singapore, Thái Lan...) trong mạng bay rộng khắp châu Á của Vietjet.

Với các hành khách yêu thích khám phá văn hóa mới, đường bay này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho hành khách tại vùng đất cổ kính ẩn chứa kho tàng di sản văn hóa đồ sộ và nhiều lễ hội đầy màu sắc, chạm tay đến với cái nôi tôn giáo thiêng liêng huyền bí./.