Vinhomes Smart City ra mắt phân khu cao cấp Ruby

Sở hữu những ưu điểm vượt trội về vị trí, cảnh quan, hệ thống tiện ích và phong cách thiết kế sang trọng – các tòa căn hộ Ruby mang tới không gian “Sống trọn đẳng cấp” tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Phân khu Ruby sở hữu vị trí đắc địa ở cửa ngõ phía Nam của dự án, nằm trên mặt đường nội khu dự án rộng 40m2, kề cận tuyến Metro số 5. Cư dân chỉ vài phút di chuyển tới các tuyến đường trọng điểm bên ngoài như đường Lê Trọng Tấn, đường 72 từ đó kết nối tới các khu vực khác trong thành phố. Vị trí đắc địa của phân khu Ruby nằm sát cạnh nhà để xe của dự án cũng giúp cư dân rút ngắn được thời gian di chuyển.

Là dòng căn hộ cao cấp dành cho nhóm khách hàng gia đình văn minh, hiện đại, hướng tới cuộc sống đẳng cấp đầy đủ dịch vụ tiện ích - các căn hộ Ruby thuộc Đại đô thị Vinhomes Smart City được hưởng trọn những giá trị vượt trội của toàn dự án và tạo nên một không gian sống khác biệt giữa lòng Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Phía bên trong nội khu, các tòa căn hộ Ruby được trang bị riêng nhiều tiện ích vượt trội, như bể bơi sang trọng phong cách resort, phòng tập gym trong tòa nhà, sảnh lounge tiếp khách, phòng sinh hoạt cộng đồng, sảnh lễ tân sẵn sàng hỗ trợ 24/7… Bao quanh các tòa căn hộ là khu vực cửa hàng thương mại dịch vụ, tổ hợp 21 điểm trường học, trong đó có 2 trường Vinschool, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về mua sắm cho cả gia đình và thuận tiện đưa đón trẻ.





Phân khu Ruby cũng thừa hưởng hệ thống cảnh quan và tiện ích đẳng cấp của toàn dự án như vườn Nhật rộng 6.1ha, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất hệ thống, tòa văn phòng cao cấp 10 tầng, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec quy mô 350 giường bệnh gồm đầy đủ các chuyên khoa…

Đặc biệt, Ruby là phân khu gần nhất để di chuyển tới hồ trải cát trắng phía trong công viên thể thao trung tâm rộng 10.2 ha hàng đầu Đông Nam Á của dự án. Từ phân khu Ruby, cư dân chỉ mất vài phút là có thể tận hưởng toàn bộ hệ sinh thái xanh năng động với 15 công viên chủ đề và các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền kayak…

Chú trọng vào việc đảm bảo an ninh, an toàn cho cư dân, Vinhomes Smart City ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thiết lập và vận hành hệ thống an ninh thông minh 24/7. Hệ thống camera đa lớp thông minh để phát hiện và báo cáo kịp thời các sự cố bất thường, các trường hợp đột nhập trái phép hoặc tai nạn ngoài ý muốn xảy ra trong tòa nhà.

Khi khách hàng lựa chọn gói “căn hộ thông minh” thuộc phân khu Ruby, các căn hộ sẽ được kết nối với các ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc thông qua giọng nói, cảm biến tự động, giúp việc sử dụng và điều khiển trở nên thuận tiện. Tòa nhà cũng thiết kế thêm gian lánh nạn đặt tại tầng 20, được trang bị cửa chống cháy và các thiết bị để sẵn sàng phục vụ trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp.

Với diện tích linh hoạt từ 28,4m2 đến 90,3m2, gồm căn hộ studio, căn hộ 01 đến 03 phòng ngủ, các căn hộ Ruby được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện liền tường chuẩn Vinhomes. Khi nhận nhà, các gia chủ tương lai chỉ cần sắm thêm nội thất rời là có thể tận hưởng ngay không gian sống hoàn hảo và đẳng cấp. Dự kiến, những căn hộ đầu tiên của phân khu cao cấp Ruby sẽ được hoàn thiện và bàn giao vào tháng 5/2021.

Nhân dịp ra mắt, Chủ đầu tư sẽ giới thiệu và mở bán tòa R1.01 cùng với chính sách bán hàng hấp dẫn, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% ngay từ khi chính thức ký hợp đồng mua bán, hỗ trợ lãi suất 0% tới ngày 20/09/2021./.

Thành phố thông minh Vinhomes Smart City - Trung tâm mới phía Tây Hà Nội Vinhomes Smart City sở hữu vị trí đắc địa, nằm trên mặt đường Đại lộ Thăng Long, cách Trung tâm Hội nghị quốc gia chỉ 7 phút di chuyển. Dự án là đại đô thị thông minh đầu tiên tại Hà Nội, được kiến tạo dựa trên bốn trục cốt lõi gồm: An ninh thông minh - vận hành thông minh - cộng đồng văn minh - căn hộ thông minh (sản phẩm thương mại cung cấp theo nhu cầu). Với quy mô lên đến 280ha, Đại đô thị Vinhomes Smart City sở hữu cảnh quan độc đáo của Vườn Nhật quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất trong hệ thống, công viên trung tâm với hồ trải cát trắng và hệ thống công viên thể thao theo chủ đề, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec với đầy đủ các chuyên khoa và sân đỗ trực thăng, tòa nhà văn phòng cao cấp có diện tích sàn lên tới gần 61.300m2, thiết kế ấn tượng, lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc... tạo nên phong cách sống mới thông minh - hiện đại - năng động tại phía Tây Hà Nội. Địa chỉ dự án: Nằm trên trục Đại lộ Thăng Long, khu vực phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thông tin chi tiết liên hệ hotline: 024.7300.8890 Website: https://smartcity.vinhomes.vn/ruby/