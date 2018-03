Độc đáo nhà in bằng công nghệ 3D

Công ty khởi nghiệp Icon ở thành phố Austin, Mỹ, hiện đang xây dựng nhà mẫu bằng công nghệ in 3D và dự định sẽ triển khai một dự án nhà giá rẻ ở cho người nghèo ở El Salvado (Ảnh: Danviet) Ngôi nhà mẫu có diện tích rộng 60 m2 của công ty Icon được in bằng công nghệ 3D từ xi măng trong thời gian 12-24 giờ. Công trình bao gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và mái vòm. (Ảnh: Danviet) Công nghệ này có thể giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng nhà ở toàn cầu. Khoảng 1,2 tỷ người trên thế giới hiện không có nhà ở. (Ảnh: Danviet) Máy in 3D mang tên Vulcan có thể xây dựng được các ngôi nhà có diện tích rộng tối đa 75 m2, tương đương với căn hộ 1 phòng ngủ ở thành phố London hay New York. (Ảnh: Danviet) Một ngôi nhà 5 tầng được xây dựng bằng công nghệ in 3D tại Trung Quốc. (Ảnh: Internet) Các miếng ghép được ghép lại với nhau tạo thành một bức tường vững chắc. (Ảnh: Internet) Bên trong ngôi nhà được xây dựng bằng công nghệ in 3d. (Ảnh: Internet)

Công ty khởi nghiệp Icon ở thành phố Austin, Mỹ, hiện đang xây dựng nhà mẫu bằng công nghệ in 3D và dự định sẽ triển khai một dự án nhà giá rẻ ở cho người nghèo ở El Salvado (Ảnh: Danviet) Ngôi nhà mẫu có diện tích rộng 60 m2 của công ty Icon được in bằng công nghệ 3D từ xi măng trong thời gian 12-24 giờ. Công trình bao gồm phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh và mái vòm. (Ảnh: Danviet) Công nghệ này có thể giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng nhà ở toàn cầu. Khoảng 1,2 tỷ người trên thế giới hiện không có nhà ở. (Ảnh: Danviet) Máy in 3D mang tên Vulcan có thể xây dựng được các ngôi nhà có diện tích rộng tối đa 75 m2, tương đương với căn hộ 1 phòng ngủ ở thành phố London hay New York. (Ảnh: Danviet) Một ngôi nhà 5 tầng được xây dựng bằng công nghệ in 3D tại Trung Quốc. (Ảnh: Internet) Các miếng ghép được ghép lại với nhau tạo thành một bức tường vững chắc. (Ảnh: Internet) Bên trong ngôi nhà được xây dựng bằng công nghệ in 3d. (Ảnh: Internet)