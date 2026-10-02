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Đổi mới công tác khuyến công, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp

Thứ Sáu, 08:00, 02/10/2026
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VOV.VN - Chiều 1/10, tại thành phố Hải Phòng, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XX - năm 2026.


Năm 2025, hoạt động khuyến công tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường. Toàn vùng đã hỗ trợ gần 190 cơ sở chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng, qua đó thu hút trên 109 tỷ đồng vốn đối ứng từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn vùng tiếp tục hỗ trợ 57 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, với kinh phí hơn 10,5 tỷ đồng.

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Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XX, năm 2026.

Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2026–2030, đồng thời cũng là thời điểm Cục Công nghiệp tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về khuyến công sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong khi đó, khu vực phía Bắc có nhiều lợi thế về chế biến nông - lâm sản, khoáng sản, làng nghề, kinh tế cửa khẩu, logistics và mạng lưới công nghiệp - dịch vụ. Khuyến công không có chỉ tiêu IIP riêng nhưng đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp thông qua việc tạo thêm năng lực sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và huy động nguồn lực xã hội.

"Trong yêu cầu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng công nghiệp hai con số, hoạt động khuyến công cần được đặt trong tổng thể các công cụ chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương. Tăng trưởng bền vững phải ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Vì vậy, nguồn lực khuyến công phải phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung đúng trọng tâm, góp phần tạo năng lực sản xuất mới và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn", ông Trần Việt Hòa khẳng định.

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Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) khẳng định khu vực phía Bắc có nhiều lợi thế về chế biến nông - lâm sản, khoáng sản, làng nghề, kinh tế cửa khẩu, logistics và mạng lưới công nghiệp - dịch vụ.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Công Thương các địa phương và các cơ sở công nghiệp nông thôn khu vực phía Bắc tập trung trao đổi về hiệu quả sử dụng nguồn lực khuyến công; chia sẻ các mô hình đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh, chế biến sâu và liên kết chuỗi giá trị.

Các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn trong quá trình triển khai chính sách sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là về đầu mối thực hiện, nhân lực, cơ chế tài chính và tiến độ triển khai các đề án.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh cho rằng, chính sách khuyến công cần được mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới, đặc biệt là hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tham gia chuỗi cung ứng. Đồng thời, đề nghị Bộ Công Thương xem xét nghiên cứu bổ sung nội dung hỗ trợ hoạt động khuyến công để phù hợp với xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng. 

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Trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của thành phố Hải Phòng

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến công giai đoạn 2026–2030; ưu tiên những đề án có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường liên kết chuỗi, để mỗi nguồn lực hỗ trợ thực sự trở thành động lực phát triển công nghiệp địa phương.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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