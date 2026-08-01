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Đổi mới quản trị công ty giúp doanh nghiệp Nhà nước tăng trưởng cao và bền vững

Thứ Bảy, 12:10, 01/08/2026
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VOV.VN - Cùng với Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng và Nhà nước cũng đã có Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước. Theo đó, việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp Nhà nước theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại tọa đàm “Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới” được Tạp chí Kinh tế - Tài chính tổ chức mới đây.

Yêu cầu cấp thiết về đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước

Hiện nay, cả nước còn hơn 850 doanh nghiệp có vốn Nhà nước, trong đó có khoảng 500 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là đội ngũ nòng cốt có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, tại Nghị quyết 79 đã yêu cầu thay đổi căn bản về quản trị công ty, phấn đấu đến năm 2030 phải tiệm cận sát đến nguyên tắc quản trị tiên tiến của nhóm nước phát triển - OECD.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, nhận định: "Áp dụng Nghị quyết 79 đã được hơn nửa năm, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành chương trình hành động kèm theo, tập trung nhiều nội dung, từ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án tái cơ cấu hay là quản trị thì rõ ràng chúng ta còn nhiều việc để làm. Thách thức với doanh nghiệp Nhà nước là làm sao đạt được kết quả, từng doanh nghiệp thay đổi nhận thức, có chiến lược và chương trình cụ thể về sản xuất kinh doanh và quản trị". 

Doi moi quan tri cong ty giup doanh nghiep nha nuoc tang truong cao va ben vung hinh anh 1
Cả nước còn hơn 850 doanh nghiệp có vốn Nhà nước, trong đó có khoảng 500 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Gắn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh với phát triển doanh nghiệp nhà nước

Từ kinh nghiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Công ty Viễn thông Viettel nhận định, rào cản khó khăn nhất chính là thay đổi tư duy quản trị của doanh nghiệp Nhà nước. Cần nhận thức chuyển đổi số là bài toán chiến lược và toàn diện về chuyển đổi phương thức sản xuất và quản trị doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ doanh nghiệp của Viettel cho biết, Viettel định vị tiên phong trong chuyển đổi số, chúng tôi thấy việc thay đổi nhận thức rất quan trọng… Chúng ta phải thực sự đón bắt cơ hội, tốc độ nhanh mới hiện thực hóa được. Viettel xây dựng mô hình quản trị tập trung, đầu tư tập trung, mô hình sẽ phẳng dần, các lớp trung gian tiết giảm, thông tin lãnh đạo đến nhân viên cũng như thông tin phản hồi từ thị trường sẽ được chuyển đạt nhanh chóng nhất.

Bà Nguyễn Thị Sơn Bình khẳng định, sau 6 tháng được ban hành, Nghị quyết số 79 thực sự đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho khu vực doanh nghiệp Nhà nước, tháo gỡ vướng mắc về thể chế kinh doanh, giải phóng nguồn lực phát triển.

Đặc biệt, Nghị quyết đã tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp thực sự dám nghĩ, dám làm, và dám đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và chuyển đổi xanh. Do đó, doanh nghiệp Nhà nước cần nhanh chóng đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, để nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và nắm bắt cơ hội phát triển trong bối cảnh mới.

 

Trung Hiếu/VOV1
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