Dồn lực đưa cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng về đích năm 2027

Phải đưa vào sử dụng chính thức, tránh thông xe rồi đóng đường

Ngày 31/10, lãnh đạo thành phố Cần Thơ làm việc với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị thi công Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng qua địa bàn thành phố để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, giải ngân và năng lực thi công, phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng chính thức trong năm 2027.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các đơn vị tập trung báo cáo những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ làm việc với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị thi công Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của dự án hiện đạt thấp so với mặt bằng chung của thành phố và cả nước. Một số thành phần dự án có tiến độ giải ngân thấp, cần được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án và nhà thầu bám sát yêu cầu, tiến độ đã đề ra; chủ động giải quyết từng khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Việc triển khai dự án cần được thực hiện khẩn trương, hiệu quả, tránh tình trạng họp nhiều nhưng không giải quyết được những vấn đề thực tế.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Chính phủ, đến tháng 12/2027, công trình phải hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng chính thức. Việc hoàn thành dự án phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không thực hiện theo hình thức chỉ thông xe kỹ thuật để phục vụ một thời điểm, sau đó tiếp tục đóng đường để thi công.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình

Vì vậy, Ban Quản lý dự án báo cáo cụ thể tình hình triển khai dự án; sau đó, các nhà thầu tập trung phát biểu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các gói thầu, dự án thành phần có tiến độ thực hiện và giải ngân thấp, nhằm bảo đảm hoàn thành toàn bộ Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng theo đúng yêu cầu của Chính phủ.

“Chính phủ chỉ đạo tháng 12/2027 phải đưa công trình vào sử dụng chính thức, chứ không phải thông xe kỹ thuật để lấy ngày, lấy tháng rồi tiếp tục thi công. Rút kinh nghiệm các công trình trước, thông xe kỹ thuật, chạy được 3-4 ngày lại đóng đường để thi công tiếp, thành phố không thực hiện theo hình thức như thế. Tôi nói rõ để các đồng chí nắm", ông Đỗ Thanh Bình cho biết.

Gỡ khó nguồn vật liệu, đẩy nhanh giải ngân và thi công

Báo cáo tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, 3, 4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ (chủ đầu tư dự án) cho biết, tổng mức đầu tư của 3 dự án thành phần khoảng 31.288 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027. Tổng chiều dài các dự án thành phần khoảng 132,47 km, gồm 11 gói thầu xây lắp với sự tham gia của 20 nhà thầu.

Về tiến độ thi công, dự án thành phần 2 đạt giá trị thực hiện gần 4.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 65,15% giá trị xây lắp. Dự án thành phần 3 đạt khoảng 3.450 tỷ đồng, tương đương gần 64%; dự án thành phần 4 đạt khoảng 4.687 tỷ đồng, tương đương gần 58%. Tổng giá trị thực hiện của ba dự án thành phần đạt khoảng 62%.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ

Theo ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, về giải ngân vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 của ba dự án thành phần là khoảng 3.964 tỷ đồng, trong đó có khoảng 270 tỷ đồng vốn kéo dài. Đến nay, tổng số vốn giải ngân đạt khoảng 1.812 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 2 giải ngân đạt gần 89%; dự án thành phần 3 giải ngân đạt gần 37%; dự án thành phần 4 giải ngân đạt khoảng 34%.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, dự án thành phần 2 có khả năng hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trong năm. Đối với các dự án thành phần 3 và 4, tiến độ giải ngân còn gặp khó khăn, mặc dù đã thực hiện điều chuyển vốn nội bộ để phục vụ nhu cầu đầu tư.

Về nguồn vật liệu, tổng nhu cầu cát san lấp của ba dự án thành phần khoảng 16,6 triệu m3. Đến nay, khối lượng cát đã được đưa về công trường đạt gần 12 triệu m3. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thực hiện các hạng mục nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2027. Về vật liệu đá, tổng nhu cầu của 3 dự án thành phần khoảng 4,2 triệu m3.

Công nhân làm việc trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Để tháo gỡ khó khăn về vật liệu, Ban Quản lý dự án đề xuất tăng năng lực khai thác tại các mỏ cát đã được cấp phép; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh thủ tục cấp phép, khai thác các nguồn vật liệu đủ điều kiện trên địa bàn nhằm bổ sung nguồn cát cho dự án. Đối với vật liệu đá, các đơn vị tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng để sớm có phương án điều phối, bảo đảm đủ nguồn cung phục vụ thi công.

Ban Quản lý dự án cũng đề nghị các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý và có giải pháp rút ngắn thời gian gia tải. Đối với các nhà thầu đang chậm tiến độ, cần có cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện từng hạng mục, bảo đảm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2027.