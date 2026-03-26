中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dồn lực hoàn thiện cao tốc Bắc - Nam, chuẩn bị vận hành 5 đoạn tuyến cuối

Thứ Năm, 12:09, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các dự án thành phần cuối cùng thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang bước vào giai đoạn nước rút, với hàng trăm mũi thi công hoạt động liên tục. Chủ đầu tư kiên quyết sàng lọc nhà thầu yếu, đảm bảo tiến độ, chất lượng và mục tiêu đưa các tuyến chính vào khai thác trong quý II/2026.

Chạy đua hoàn thành, chuẩn bị thông xe tuyến chính

Những ngày cuối tháng 3/2026, 5 dự án thành phần gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Vân Phong và Hậu Giang - Cà Mau đang tăng tốc thi công để kịp tiến độ đưa vào khai thác.

don luc hoan thien cao toc bac - nam, chuan bi van hanh 5 doan tuyen cuoi hinh anh 1
Tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Tại dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, đầu tháng 3/2026, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 đã quyết định cắt chuyển khối lượng còn lại như bê tông nhựa, hệ thống an toàn giao thông, thoát nước và đường gom của Công ty CP Hải Đăng sang các nhà thầu khác có năng lực hơn trong cùng liên danh.

Động thái này thể hiện rõ quyết tâm của chủ đầu tư trong việc loại bỏ các nhà thầu yếu kém, trì trệ ở giai đoạn hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban QLDA 85 cho biết: “Sản lượng thực hiện dự án đã đạt 99% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang duy trì 30 mũi thi công với 379 nhân công và 120 thiết bị để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Mục tiêu là đưa toàn bộ tuyến chính vào khai thác trước ngày 31/3”.

Đối với đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, toàn bộ hai gói thầu xây lắp đã hoàn thiện và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu. Chủ đầu tư đang phối hợp với Khu quản lý đường bộ III kiểm tra hiện trường để sớm đưa vào khai thác.

Tại dự án Chí Thạnh - Vân Phong, ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành cho biết, sản lượng thi công đã đạt trên 95%. Trong đó, khoảng 36km đầu tuyến cơ bản hoàn thành, 12km cuối đang được thảm bê tông nhựa và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

don luc hoan thien cao toc bac - nam, chuan bi van hanh 5 doan tuyen cuoi hinh anh 2
Tuyến cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong.

“Hơn 600 kỹ sư, công nhân cùng hơn 200 thiết bị đang thi công liên tục, phấn đấu thông xe tuyến chính trong tháng 4/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6/2026”, ông Vũ thông tin.

Với dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn – đoạn tuyến dài nhất trong giai đoạn này, sản lượng thi công đã đạt gần 97%. Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao, vận hành tuyến chính trước ngày 15/4.

Đảm bảo chất lượng, an toàn khai thác

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau hơn 2 năm thi công trên nền địa chất phức tạp, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã được đưa vào khai thác từ cuối năm 2025.

Riêng đoạn Hậu Giang - Cà Mau, sau thời gian khai thác tạm, đến tháng 3/2026, chủ đầu tư đã tạm dừng để hoàn thiện các hạng mục còn lại như lề đường, gia cố mái taluy.

Ông Lê Đức Tuân, Phó Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, trong quá trình khai thác tạm, một số vị trí mặt đường chưa đạt độ êm thuận như kỳ vọng do đặc thù nền đất yếu.

“Hiện tượng này đã được dự báo trong thiết kế. Việc theo dõi lún và xử lý bù lún cục bộ vẫn nằm trong giới hạn cho phép, không phải bất thường”, ông Tuân khẳng định.

Ban QLDA Mỹ Thuận đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý kịp thời các vị trí chưa đảm bảo, đồng thời hoàn thiện các hạng mục còn lại trước ngày 15/4 để trình cơ quan chức năng cho phép khai thác trở lại.

Kiên quyết loại bỏ “mắt xích yếu”, đảm bảo tiến độ

Theo đánh giá của các chủ đầu tư, giai đoạn hoàn thiện hiện nay tuy khối lượng không lớn nhưng chủ yếu là các hạng mục thủ công, đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực, trong khi việc huy động lao động đang gặp khó khăn.

don luc hoan thien cao toc bac - nam, chuan bi van hanh 5 doan tuyen cuoi hinh anh 3
Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác 5 đoạn tuyến cao tốc cuối cùng trên trục Bắc - Nam.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết, Ban QLDA 85 đã yêu cầu các nhà thầu đảm bảo tài chính, duy trì thi công liên tục, đồng thời áp dụng các chính sách thu hút nhân công tại địa phương.

“Chúng tôi tiếp tục rà soát, kiên quyết điều chuyển khối lượng từ nhà thầu yếu sang đơn vị có năng lực để đảm bảo tiến độ chung”, ông Long nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Phạm Trường Vũ cho biết chủ đầu tư sẽ kiểm tra tiến độ hằng ngày, hằng tuần đối với từng mũi thi công; yêu cầu các nhà thầu chậm tiến độ phải cam kết tiến độ cụ thể, nếu không đáp ứng sẽ bị thay thế.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đề nghị các chủ đầu tư chủ động đảm bảo nguồn vật liệu, xây dựng kế hoạch thi công khoa học, sát thực tế.

“Các dự án chậm tiến độ cần xác định rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm nhà thầu vi phạm theo hợp đồng, nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch”, ông Minh nêu rõ.

5 đoạn tuyến cao tốc cuối cùng trên trục Bắc - Nam

Cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km, đi qua địa phận hai tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai.

Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70km, đi qua địa phận tỉnh Gia Lai.

Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) đi qua địa bàn hai tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk.

Cao tốc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài hơn 48km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau có chiều dài hơn 73km, đi qua địa phận 3 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

 

Phi Long/VOV.VN
Tag: cao tốc Bắc Nam phía Đông dự án giao thông trọng điểm tiến độ thi công thông xe cao tốc hạ tầng giao thông Việt Nam đầu tư công quản lý dự án nhà thầu xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long Bộ xây dựng thi công cao tốc cao tốc Bắc -Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST