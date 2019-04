Đồng bộ hóa kế hoạch thương mại và an ninh, hỗ trợ mục tiêu ASEAN 2025

Ngày 3/4, Hội nghị cấp cao khu vực – Đồng bộ hóa kế hoạch thương mại và an ninh, hỗ trợ cho mục tiêu ASEAN 2025 đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, tham dự hội nghị.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị

Hội nghị cấp cao khu vực – Đồng bộ hóa kế hoạch thương mại và an ninh, hỗ trợ cho mục tiêu ASEAN 2025 được đồng tổ chức bởi Chính phủ Thái Lan và Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC). Hội nghị diễn ra từ 3-4/4, với sự tham gia của các quan chức cấp cao các nước thành viên ASEAN và một số đối tác đối thoại, theo đó, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về vấn đề quản lý biên giới như một giải pháp nhằm giải quyết những thách thức an ninh quan trọng đặt ra trong quá trình mở rộng kinh tế tại khu vực.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã đến tham dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Prayut Chan-ocha nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, Thái Lan và các nước trong khu vực đã phải đối mặt với rất nhiều những vụ việc liên quan đến buôn bán mua túy và tội phạm xuyên quốc gia. Việc có một chiến lược chung về bảo vệ biên giới sẽ giúp tăng cường sự ổn định và an ninh của khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, tăng trưởng thương mại biên giới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, với dân số gần 650 triệu người, ASEAN là một trong những cộng đồng kinh tế lớn trên thế giới, đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng giao thông và các sáng kiến phát triển thương mại biên giới. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng có thể tạo ra lỗ hổng cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp và các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, đặt ra các thách thức cho ASEAN và các nước thành viên phải xây dựng các chiến lược và cơ chế chung để giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị cấp cao khu vực – Đồng bộ hóa kế hoạch thương mại và an ninh, hỗ trợ cho mục tiêu ASEAN 2015. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu những nỗ lực của Việt Nam nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới với các nước ASEAN trước nguy cơ tội phạm xuyên quốc gia, góp phần tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng, tội phạm xuyên quốc gia qua khu vực biên giới trực tiếp đe dọa đến ổn định, phát triển kinh tế, thương mại đầu tư của khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng, gồm nhiều loại tội phạm khác nhau, trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm buôn lậu và một số tội phạm khác như tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, cướp biển. Do vậy, các nước ASEAN cần phối hợp chặt chẽ và đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng thay mặt đoàn Việt Nam nêu một số kiến nghị để các nước trong khu vực cùng nhau nghiên cứu, thực hiện nhằm kiềm chế tội phạm xuyên quốc gia như: hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực ASEAN, tăng cường trao đổi thông tin, tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác đối thoại của ASEAN, tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm và hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ thực thi pháp luật của các nước thành viên ASEAN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã có các cuộc tiếp xúc với bà Miwa Kato, Giám đốc hoạt động của Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), làm việc với Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan và Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan./.

PV/VOV-Bangkok

