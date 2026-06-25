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Cải chính

Đồng Nai chuyển KCN cũ thành Trung tâm hành chính hiện đại 102ha

Thứ Năm, 18:15, 25/06/2026
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VOV.VN - UBND TP. Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu Trung tâm chính trị - hành chính mới với quy mô lên tới 102,5 ha.

Theo Quyết định số 1019/QĐ-UBND, khu trung tâm chính trị - hành chính mới sẽ tọa lạc tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai (trước đây thuộc TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Dự án là sự cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi công năng toàn bộ khu công nghiệp Biên Hòa 1 cũ sang mô hình khu đô thị - thương mại - dịch vụ gắn liền với cải thiện môi trường.

Dong nai chuyen kcn cu thanh trung tam hanh chinh hien dai 102ha hinh anh 1
Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sau di dời các doanh nghiệp (ảnh: Công Nghĩa) 

Trung tâm hành chính mới được định hướng xây dựng tập trung, đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng xã hội, đáp ứng nơi làm việc cho khoảng 4.200 - 4.500 cán bộ, công chức, viên chức.

Không chỉ là nơi làm việc của các cơ quan công quyền, đây sẽ là một không gian kiến trúc cảnh quan mang tính biểu tượng của thành phố với các tiêu chuẩn như: Kết hợp chặt chẽ giữa các công trình hành chính, quảng trường, trung tâm hội nghị với không gian công cộng, công viên cây xanh và hệ thống mặt nước.

Khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển theo mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại, văn hóa phụ trợ.

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Đồng Nai được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch. Thời gian lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị tư vấn (không tính thời gian lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định, phê duyệt).

Trước đó, vào ngày 18/6, UBND TP. Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Chính trị- Hành chính TP. Đồng Nai.

Ngày 19/6, Sở Xây dựng TP. Đồng Nai cũng đã thông báo thông tin, thể lệ cuộc thi. Hạn cuối nộp hồ sơ dự thi vào ngày 19/7/2026.

Cuộc thi nhằm tìm phương án kiến trúc tối ưu nhất, đảm bảo đột phá về mỹ thuật, công năng sử dụng hiện đại và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

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Tây Ninh chưa vội dời trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

VOV.VN - Dù quy hoạch xác định khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới và nơi đặt Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh trong tương lai, Tây Ninh cho biết chưa di dời một cách cơ học. Địa phương sẽ đánh giá toàn diện nhu cầu thực tế, ưu tiên sử dụng hiệu quả trụ sở hiện có, tránh lãng phí.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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