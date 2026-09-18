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Đồng Nai đề xuất gia đình có từ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Thứ Sáu, 16:45, 18/09/2026
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VOV.VN - Dự kiến, gia đình có từ 2 con đẻ trở lên hoặc có nhiều người phụ thuộc sẽ được ưu tiên tiếp cận, nới rộng điều kiện thu nhập và chọn căn hộ diện tích lớn hơn khi mua, thuê nhà ở xã hội tại Đồng Nai.

UBND TP. Đồng Nai đang tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 08/2025/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là việc bổ sung nhóm “người có từ 2 con đẻ trở lên” vào danh sách đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (áp dụng cho cả hình thức mua, thuê và thuê mua). Quy định này nhằm cụ thể hóa các điểm mới của Luật Nhà ở và Luật Dân số.

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Đồng Nai đang xây dựng nhiều căn nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu chỗ ở của công nhân lao động 

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra cơ chế khuyến khích đặc biệt đối với các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên.

Theo đó, hệ số điều chỉnh mức thu nhập chung được ấn định là 1,15. Tuy nhiên, đối với hộ có từ 3 người phụ thuộc trở lên, hệ số này được nâng lên 1,195, giúp nhiều gia đình đông con dễ dàng đạt tiêu chuẩn xét duyệt hơn. Các đối tượng này sẽ được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hơn hoặc từ 2 phòng ngủ trở lên (nếu dự án có căn hộ loại này).

Sở Xây dựng TP. Đồng Nai nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân, thể hiện tính nhân văn và chính sách ưu tiên đối với người thu nhập thấp, người yếu thế. Đi đôi với việc nới rộng đối tượng, công tác xét duyệt sẽ được kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Theo kế hoạch, Đồng Nai đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030 hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội (trong tổng số hơn 67.000 căn quy hoạch giai đoạn 2021-2030) bao gồm nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà công vụ cho lực lượng vũ trang.

Sở Xây dựng TP.Đồng Nai vừa công bố danh sách 22 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Trong đó, 12 dự án đã hoàn thành hoặc đang thi công mở bán với tổng số 5.565 căn; 10 dự án đang thi công, chuẩn bị mở bán với 9.001 căn.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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