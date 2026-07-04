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Đồng Tháp bảo đảm 100% vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện được cấp mã số

Thứ Bảy, 13:22, 04/07/2026
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VOV.VN - Nhằm phục vụ chiến lược xuất khẩu hàng nông sản theo hướng nâng cao giá trị và ổn định; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp đặt ra mục tiêu bảo đảm 100% diện tích vùng trồng đủ điều kiện và 100% cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh được cấp, quản lý và duy trì mã số theo quy định, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và các quy định của thị trường nhập khẩu.

Về mã số vùng trồng, tổng diện tích dự kiến cấp mới trong giai đoạn 2026-2030 là 159.779 ha, gồm: lúa, nếp 52.214 ha; cây lâu năm (cây ăn trái, dừa) 89.737 ha; hoa màu 17.829 ha. Hàng năm, ưu tiên cấp mã số vùng trồng đối với các vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất cây trồng chủ lực, vùng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và xuất khẩu; phấn đấu đến cuối năm 2027, 100% diện tích cây trồng chủ lực phục vụ xuất khẩu được cấp mã số vùng trồng.

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Trái sầu riêng xuất khẩu qua thị trường Trung quốc phải có mã số vùng trồng

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích được cấp và duy trì mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh đạt 377.722 ha, gồm: lúa, nếp 203.082 ha; cây lâu năm 153.440 ha; hoa màu 21.200 ha. Căn cứ tình hình sản xuất, nhu cầu thị trường và quy hoạch sử dụng đất của địa phương, quy mô diện tích cấp mới mã số vùng trồng hàng năm được rà soát, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.

Về mã số cơ sở đóng gói, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% cơ sở sơ chế, gia công, đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện theo quy định được cấp và quản lý mã số cơ sở đóng gói. Hàng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện đối với 100% mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đã được cấp; kịp thời cập nhật, quản lý trên cơ sở dữ liệu số, bảo đảm gắn với thông tin về diện tích, sản lượng, quy trình sản xuất, tình hình sinh vật gây hại, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. 

Hàng năm, 100% tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định của Việt Nam và yêu cầu của nước nhập khẩu; nâng cao năng lực quản lý, duy trì điều kiện mã số, tự giám sát, ghi chép hồ sơ và thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định.

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Cơ sở đóng gói trái dừa xiêm phục vụ xuất khẩu

Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra hiện trạng vùng trồng và xác nhận các thông tin liên quan theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) tiếp nhận hồ sơ; tổ chức kiểm tra thực tế, thẩm định điều kiện vùng trồng; lập biên bản kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Đối với mã số cơ sở đóng gói, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở đóng gói; tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở.

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Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
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