中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp chế biến sâu để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị nông sản

Thứ Ba, 08:28, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đồng Tháp - một trong những vựa nông sản lớn của vùng ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã và đang tập trung vào việc chế biến để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, chi phí logistics tăng cao và giá cả nông sản lên xuống thất thường... Trước thực tế này, việc chế biến sâu đang trở thành khâu then chốt, quyết định khả năng cạnh tranh và đi xa của nông sản Việt. Đồng Tháp, một trong những vựa nông sản lớn của vùng ĐBSCL, nhiều doanh nghiệp đã và đang tập trung vào việc chế biến để mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.

Từ những hạt gạo quen thuộc của vùng Đồng Tháp Mười, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đã phát triển thành hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống như bánh phở, bánh tráng, bánh phồng tôm,… doanh nghiệp này còn đẩy mạnh nghiên cứu các dòng sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng hiện đại như: Snack, miếng đậu xanh,... Đặc biệt, sản phẩm OCOP được công ty rất quan tâm, vì đây là sản phẩm mang tính địa phương vùng miền.

Dong thap che bien sau de mo rong thi truong va gia tang gia tri nong san hinh anh 1
Gạo là một trong những nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp

Ông Phạm Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, Công ty thực thực phẩm Bích Chi là chuyên sản xuất các sản phẩm sau gạo. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, mà còn kéo dài chuỗi giá trị từ hạt gạo, một trong những nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Tháp.

“Hiện nay, chúng tôi đang sản xuất các sản phẩm từ lúa gạo của ĐBSCL và từ hạt gạo của Đồng Tháp Mười. Chúng tôi chế biến ra những sản phẩm không chỉ dùng trong nước mà còn xuất khẩu ra nước trên thế giới. Hiện chúng tôi đang sản xuất, xuất khẩu sản phẩm lớn nhất ra thị trường nước ngoài; số một là bánh phồng tôm; số hai là phở, hủ tíu; số ba là bún gạo; số bốn là bánh tráng…

Đây là bốn sản phẩm được rất nhiều người nước ngoài ưa chuộng. Những sản phẩm này chúng tôi đã xuất khẩu đến hơn 40 nước trên thế giới; đặc biệt là chúng tôi còn làm theo yêu cầu của Hala, cho hơn 1 tỷ người hồi giáo trên thế giới này” - ông Bình cho biết.

Dong thap che bien sau de mo rong thi truong va gia tang gia tri nong san hinh anh 2
Rất nhiều sản phẩm được chế biến từ bột gạo như: Bánh phở, bánh tráng, bánh phồng tôm,…

Cũng hoạt động trong lĩnh vực sau gạo, đơn vị này chuyên về các loại bột làm bánh chế biến sẵn. Không chỉ đa dạng sản phẩm, doanh nghiệp còn tập trung nâng chuẩn chất lượng để chinh phục thị trường khó tính. Công ty TNHH Lộc Sánh là một trong rất nhiều doanh nghiệp của địa phương, với các dòng sản phẩm bột chế biến từ gạo phục vụ xuất khẩu. Những tiêu chuẩn khắt khe từ đối tác quốc tế đang buộc doanh nghiệp phải nâng cấp toàn diện, từ công nghệ đến quản lý chất lượng - yếu tố cốt lõi của chế biến sâu.

Ông Bùi Hữu Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Lộc Sánh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, ông từng tiếp một đoàn đến từ châu Âu, là đối tác của lâu năm công ty, mặc dù đã nhiều năm nhập hàng của công ty, nhưng đây là lần đầu tiên họ sang thăm và thẩm định quy trình sản xuất của nhà máy.

Theo ông Lôc: “Họ thấy mình đạt chuẩn ISO, HACCP đầy đủ theo tiêu chuẩn để làm hàng chế biến thực phẩm. Sau quá trình họ tìm hiểu, khảo sát hết hết các khâu; từ công đoạn hàng nguyên liệu - đi vào khâu sản xuất - cho đến khi ra thành phẩm… thì họ nó là "number one" có nghĩa là họ đánh giá tuyệt vời; đó là cái điểm mừng. Từ hồi đến giờ họ chưa từng tới đây, không biết mình làm bao nhiêu mặt hàng; khi tới đây họ mới biết mình làm rất nhiều mặt hàng khác nữa. Chính vì vậy, họ cũng muốn phát triển thêm những mặt hàng mới”.

Dong thap che bien sau de mo rong thi truong va gia tang gia tri nong san hinh anh 3
Sản phẩm chế biến từ sen

Còn trong lĩnh vực trái cây, Công ty TNHH MTV Nam Huy, tỉnh Đồng Tháp đang đầu tư mạnh vào dây chuyền chế biến hiện đại, đặc biệt là các sản phẩm trái cây sấy. Với công suất lớn và khả năng thu gom nguyên liệu tại chỗ, doanh nghiệp không chỉ giải quyết đầu ra cho nông dân mà còn gia tăng giá trị sản phẩm. Hiện nay, sản phẩm của Nam Huy đã có mặt tại hơn 10 thị trường, bao gồm EU, Mỹ và các nước Đông Nam Á.

Ông Huỳnh Văn Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp Nam huy chia sẻ: “Ngoài thị trường nội địa, Công ty Nam Huy chúng tôi cũng đã xuất khẩu sang hơn 10 nước như: Khối EU, thị trường Mỹ và các nước Đông Nam Á. So với những năm trước đây, nhất là từ khi NQ68 ra đời thì công ty của chúng tôi thấy rất rõ là chúng tôi gặp rất là nhiều thuận lợi trong việc sản xuất, kinh doanh.

Chúng tôi được những cơ chế thông thoáng hơn. Từ thông thoáng về chính sách, thì công ty chúng tôi càng ngày càng phát triển nhiều sản phẩm; hy vọng là phát triển được nhiều, chúng tôi sẽ thu được nhiều lao động hơn”.

Đối với lĩnh vực thủy sản, Công ty Cổ phần Gò Đàng (Godaco Seafood), một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản của tỉnh Đồng Tháp và đây cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc thúc đẩy chế biến sâu để gia tăng giá trị cho ngành thủy sản.

Ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gò Đàng khẳng định, chế biến sâu và gia tăng sản phẩm là chìa khóa để ngành thủy sản phát triển bền vững.

“Chiến lược của chúng tôi có 5 mặt hàng chính: Một là cá tra phi lê, hai là mặt hàng cá rô phi, ba là mặt hàng nghêu, bốn là mặt hàng sò điệp và năm là mặt hàng giá trị gia tăng… Hiện chúng tôi đang đi vào khuynh hướng là chế biến theo chiều sâu; tức là sử dụng ít nguyên liệu và nó ra được những sản phẩm có giá trị gia tăng” - ông Đạo chia sẻ.

Dong thap che bien sau de mo rong thi truong va gia tang gia tri nong san hinh anh 4
Chế biến thủy sản

Thực tế cho thấy, xuất khẩu nông sản dưới dạng nguyên liệu thô hoặc sơ chế đơn giản khiến giá trị gia tăng của sản phẩm không cao, đồng thời làm gia tăng mức độ phụ thuộc vào nhu cầu nhập khẩu của từng thị trường và tính nhạy cảm trước những biến động của thị trường quốc tế.

Xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ theo hướng ưu tiên các sản phẩm tiện lợi, an toàn và có giá trị dinh dưỡng cao. Đây chính là cơ hội để nông sản chế biến của Đồng Tháp nói riêng và của Việt Nam nói chúng tiếp cận sâu hơn vào các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc...     

Trước xu hướng tiêu dùng xanh và tiện lợi toàn cầu, việc xuất khẩu thô đã không còn là lợi thế. Đề cập đến bài toán nâng cao giá trị bền vững, Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan từng nhấn mạnh: “Chế biến là tạo ra một cái giá trị gia tăng, nhưng nếu chúng ta chỉ nói giá trị gia tăng đơn thuần để tạo ra kim ngạch xuất khẩu thì chúng ta còn thiếu điều gì đó.

Chúng ta có 3 vòng tròn, một bên là Nhà nước, một bên là thị trường, một bên là xã hội. Tất cả chúng ta đã tạo ra giá trị, nhưng muốn giá trị đó vượt bậc hơn nữa, có sự lan toả hơn nữa, kích thích một cách mạnh mẽ hơn nữa, thì chúng ta phải tạo cho 3 cái vòng tròn đó xích lại với nhau”.

Từ gạo, trái cây cho đến thuỷ sản... đây là 3 trong rất nhiều sản phẩm nông sản của địa phương; từ sản phẩm truyền thống đến chế biến hiện đại, có thể thấy doanh nghiệp Đồng Tháp đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản. Trong bối cảnh xuất khẩu còn nhiều khó khăn, việc thúc đẩy chế biến sâu không chỉ giúp nâng giá trị sản phẩm, mà còn mở rộng thị trường, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô. Đây chính là “chìa khóa” để nông sản của địa phương đi xa và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trái sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm do khâu kiểm định chất lượng khó khăn.jpg

Đồng Tháp kiến nghị lấy mẫu xét nghiệm sầu riêng, mít

VOV.VN - Trước tình trạng giá sầu riêng, mít giảm mạnh, tiêu thụ gặp khó trong thời gian gần đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ chỉ đạo tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm sầu riêng, mít phục vụ xuất khẩu.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp chế biến nông sản nông sản gia tăng giá trị nông sản doanh nghiệp đbscl
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi
Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi

VOV.VN - Trong thời gian dài, giá cá tra thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cá tra thuận lợi đã giúp cả doanh nghiệp và người nuôi đều đạt lợi nhuận tốt.

Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi

Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi

VOV.VN - Trong thời gian dài, giá cá tra thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cá tra thuận lợi đã giúp cả doanh nghiệp và người nuôi đều đạt lợi nhuận tốt.

Bất động sản thấp tầng, bài toán giá và hấp thụ vẫn bỏ ngỏ
Bất động sản thấp tầng, bài toán giá và hấp thụ vẫn bỏ ngỏ

VOV.VN - Thị trường bất động sản thấp tầng tại Hà Nội không còn tập trung ở khu lõi trung tâm mà đang tăng mạnh ra khu vực vành đai và đô thị vệ tinh. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện “mở rộng không gian” là những câu hỏi về khả năng hấp thụ, mặt bằng giá và tính bền vững của chu kỳ tăng trưởng mới.

Bất động sản thấp tầng, bài toán giá và hấp thụ vẫn bỏ ngỏ

Bất động sản thấp tầng, bài toán giá và hấp thụ vẫn bỏ ngỏ

VOV.VN - Thị trường bất động sản thấp tầng tại Hà Nội không còn tập trung ở khu lõi trung tâm mà đang tăng mạnh ra khu vực vành đai và đô thị vệ tinh. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện “mở rộng không gian” là những câu hỏi về khả năng hấp thụ, mặt bằng giá và tính bền vững của chu kỳ tăng trưởng mới.

Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp giá rớt “chạm đáy”, nhà vườn thua lỗ nặng
Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp giá rớt “chạm đáy”, nhà vườn thua lỗ nặng

VOV.VN - Gần đây, do tác động của nhiều nguyên nhân, giá trái sầu riêng ở “vương quốc” trái cây (tỉnh Đồng Tháp) liên tục giảm, thị trường biến động, bấp bênh. Dù bước vào mùa thu hoạch nhưng giá chạm đáy, người trồng loại cây ăn trái này rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp giá rớt “chạm đáy”, nhà vườn thua lỗ nặng

Trái sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp giá rớt “chạm đáy”, nhà vườn thua lỗ nặng

VOV.VN - Gần đây, do tác động của nhiều nguyên nhân, giá trái sầu riêng ở “vương quốc” trái cây (tỉnh Đồng Tháp) liên tục giảm, thị trường biến động, bấp bênh. Dù bước vào mùa thu hoạch nhưng giá chạm đáy, người trồng loại cây ăn trái này rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp