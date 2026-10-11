Đồng Tháp: Phấn đấu hoàn thành cao tốc Cao Lãnh - An Hữu vào cuối năm nay



Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 7.496 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, với tổng chiều dài khoảng 27,43 km. Ở giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 có chiều dài 16 km, tổng mức đầu tư 3.640 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã giải ngân khoảng 2.875 tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch; tiến độ thi công đạt khoảng 82% giá trị xây dựng.

Tuyến cao tốc Cao Lãnh – An Hữu phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay

Đối với Dự án thành phần 2, chiều dài tuyến khoảng 11,43 km, tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt khoảng 3.241 tỷ đồng, tương đương 84,09%; tiến độ thi công đạt khoảng 83,8% giá trị xây dựng.

Theo kế hoạch, cả hai dự án thành phần phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào ngày 31/12/2026.

Qua khảo sát thực tế mới đây, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các nhà thầu thi công Dự án thành phần 2 tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ tại những vị trí đủ điều kiện thi công. Trong thời gian chờ dỡ tải, các nhà thầu cần chủ động tập kết nguồn đá về công trường, tranh thủ thời gian, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm khối lượng thực hiện đạt mức cao nhất. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra vào ngày 31/12/2026.

Lực lượng thi công cả ban đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu sẽ kết nối với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa tỉnh Đồng Tháp với TP.HCM và các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiểm tra dự án cao tốc Cao Lãnh- An Hữu

Đây là tuyến cao tốc theo trục ngang có ý nghĩa quan trọng, bổ sung cho hệ thống cao tốc trục dọc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu. Công trình còn mở ra cơ hội phát triển dịch vụ vận tải, logistics, tăng cường kết nối các vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và thu hút đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.