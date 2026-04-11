Đồng Tháp ứng phó với dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát

Tổng đàn heo toàn tỉnh Đồng Tháp hiện hơn 460.900 con, nuôi tập trung nhiều ở tỉnh Tiền Giang (cũ). Hiện nay, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. Trong tuần (từ ngày 26/3 đến ngày 1/4), cơ quan thú y ghi nhận một ổ dịch tại xã Tân Hộ Cơ với 60 con mắc bệnh, đã tiêu hủy những con bệnh và chết.

Đàn heo tỉnh Đồng Tháp đứng trước nguy cơ dịch bệnh tả heo châu Phi

Tính từ cuối năm ngoái đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 51 ổ dịch tại 11 xã, phường, đã tiêu hủy 1.673 con heo bệnh, chết. Hiện còn một số ổ dịch chưa qua 21 ngày cần tiếp tục theo dõi, xử lý.

Công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi tại Đồng Tháp đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 963 yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y và kiểm soát dịch bệnh trên toàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ heo được lực lượng thú y tích cực thực hiện

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn chuyên môn; các lực lượng chức năng phối hợp kiểm soát vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm từ heo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh.

Đặc biệt, chính quyền cơ sở được yêu cầu phát huy vai trò người đứng đầu, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, lơ là, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh.