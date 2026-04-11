中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp ứng phó với dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát

Thứ Bảy, 11:00, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đàn heo của tỉnh Đồng Tháp có quy mô lớn trong khu vực ĐBSCL. Ở thời điểm này, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn diễn biến phức tạp, chính quyền, ngành chuyên môn địa phương và người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh này.

Tổng đàn heo toàn tỉnh Đồng Tháp hiện hơn 460.900 con, nuôi tập trung nhiều ở tỉnh Tiền Giang (cũ). Hiện nay, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. Trong tuần (từ ngày 26/3 đến ngày 1/4), cơ quan thú y ghi nhận một ổ dịch tại xã Tân Hộ Cơ với 60 con mắc bệnh, đã tiêu hủy những con bệnh và chết.

Dong thap ung pho voi dich ta heo chau phi co nguy co bung phat hinh anh 1
Đàn heo tỉnh Đồng Tháp đứng trước nguy cơ dịch bệnh tả heo châu Phi

Tính từ cuối năm ngoái đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 51 ổ dịch tại 11 xã, phường, đã tiêu hủy 1.673 con heo bệnh, chết. Hiện còn một số ổ dịch chưa qua 21 ngày cần tiếp tục theo dõi, xử lý.

Công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi tại Đồng Tháp đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 963 yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y và kiểm soát dịch bệnh trên toàn tỉnh.

Dong thap ung pho voi dich ta heo chau phi co nguy co bung phat hinh anh 2
Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ heo được lực lượng thú y tích cực thực hiện

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn chuyên môn; các lực lượng chức năng phối hợp kiểm soát vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm từ heo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh.

Đặc biệt, chính quyền cơ sở được yêu cầu phát huy vai trò người đứng đầu, huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, lơ là, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: đồng tháp dịch tả heo châu Phi dịch tả heo giá thịt lợn giá thịt heo dịch tả heo châu Phi có nguy cơ bùng phát
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi tuyệt đối không được dùng cho người?

VOV.VN - Khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi từng được đưa vào kho một doanh nghiệp thực phẩm lớn để chuẩn bị chế biến, trong đó khoảng 2 tấn đã thành phẩm, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm. Vì sao thịt heo mắc ASF tuyệt đối không được sử dụng làm thực phẩm.

Cần Thơ ghi nhận dịch tả heo châu Phi tại 85 hộ chăn nuôi

VOV.VN - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, trong năm nay trên địa bàn thành phố xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi tại 85 hộ chăn nuôi heo. Nhờ ngành tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống nên dịch bệnh được ngăn chặn, không lây lan ra diện rộng.

Vĩnh Long: Bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn gia tăng ra diện rộng

VOV.VN - Hiện nay, tình hình dịch bệnh tả heo Châu Phi tại tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng gia tăng, công tác ứng phó với dịch bệnh này cần được tăng cường.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp