Động thổ đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An

Buổi lễ có sự chứng kiến của các Bộ ngành, cơ quan chức năng liên quan và đông đảo người dân địa phương.

Dự án Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư gần 75.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua Long An dài hơn 6,84 km, tổng mức đầu tư là 4.208 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án xây dựng đường Vành đai 3 (đoạn qua tỉnh Long An) (Ảnh: Sở GTVT LA)

Lãnh đạo các đơn vị liên quan động thổ dự án đường vành đai 3 đoạn qua Long An (Ảnh: NQ)

Tại Long An, dự án đã giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh, phạm vi 74,5m, gồm: đường cao tốc vận tốc 100 Km/h, giai đoạn 1 là 4 làn xe, mặt cắt ngang 19,75m; Đường song hành (đường đô thị) vận tốc 60Km/h, mỗi bên 2 làn xe (bố trí không liên tục).

Đến nay Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Long An đã hoàn thành các thủ tục đầu tư: phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán; lựa chọn và ký kết hợp đồng với các Nhà thầu thi công, cụ thể: Gói XL1 do Liên danh Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mai Đại Á Châu Công ty CP Xây lắp thương mai Delta – Công ty CP Đầu tư Xây dựng thương mại Tân Hoàng Long trúng thầu thi công; Gói XL2 do Liên danh Công ty CP Xây dựng Tân Nam – Công ty CP Núi Hồng – Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO thực hiện; Gói XL3 do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành – Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Sơn – Tổng Công ty Thăng Long – CTCP đảm nhận thi công.

Các đơn vị thi công tiến hành đẩy nhanh tốc độ xây dựng (Ảnh: NQ)

Đồng thời ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình. Dự kiến chậm nhất đến tháng 10/2025 cơ bản thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc và hoàn thành đưa vào sử dụng toàn dự án trong năm 2026.

Vành đai 3 đoạn qua Long An dài hơn 6,84 km, tổng mức đầu tư là 4.208 tỷ đồng (Ảnh: NQ)

Theo Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đường Vành đai 3 là một trong 6 trục động lực kinh tế của Long An. Sau sự khởi động của TP.HCM, Bình Dương... lễ động thổ Dự án xây dựng đường Vành đai 3 (đoạn qua tỉnh Long An) là sự kiện ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.