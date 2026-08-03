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Dòng tiền ngoại bùng nổ, hơn 38 tỷ USD "chảy" vào Việt Nam sau 7 tháng

Thứ Hai, 14:05, 03/08/2026
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VOV.VN - Theo Cục Thống kê, dòng vốn ngoại vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong 7 tháng năm 2026, với tổng vốn đăng ký đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện đạt 15,2 tỷ USD, mức cao nhất trong 7 tháng của 5 năm qua.

Vốn FDI cấp mới tăng gấp 2,1 lần

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2026 do Cục Thống kê vừa công bố cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, có 2.429 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 21,05 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,1 lần về số vốn đăng ký.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất khi chiếm 55,0% tổng vốn đăng ký cấp mới (đạt 11,58 tỷ USD). Tiếp theo là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước với 3,13 tỷ USD (chiếm 14,9%) các ngành còn lại đạt 6,34 tỷ USD, chiếm 30,1%.

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Về đối tác đầu tư, trong số 69 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong bảy tháng năm 2026, Singapore nhà đầu tư lớn nhất với 7,5 tỷ USD, chiếm 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 5,61 tỷ USD, chiếm 26,7%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 2,91 tỷ USD, chiếm 13,8%; Trung Quốc 1,73 tỷ USD, chiếm 8,3%; Nhật Bản 1,37 tỷ USD, chiếm 6,5%; Hà Lan 424,3 triệu USD, chiếm 2,0%.

 Ngoài ra, dòng vốn FDI đăng ký điều chỉnh từ 666 lượt dự án cũng bổ sung thêm 10,43 tỷ USD vào nền kinh tế (tăng 4,4%). Hoạt động góp vốn, mua cổ phần ghi nhận 1.815 lượt với giá trị 6,58 tỷ USD, tăng vọt 61,6% so với cùng kỳ, chủ yếu đổ vào các hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (2,68 tỷ USD) và bán buôn, bán lẻ (1,96 tỷ USD).

Vốn FDI thực hiện cao nhất 5 năm

Một điểm trong những điểm sáng khác trong thu hút đầu tư nước ngoài là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2026 ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

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Nghị quyết 10 mở "cánh cửa" mới cho dòng vốn FDI công nghệ cao

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Nghị quyết 10-NQ/TW được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho thu hút FDI chất lượng cao, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng lớn hơn cho nền kinh tế.

Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,55 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,1 tỷ USD, chiếm 7,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 549,3 triệu USD, chiếm 3,6%.

Doanh nghiệp Việt tăng mạnh đầu tư ra nước ngoài

Ở chiều ngược lại, dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam chảy ra nước ngoài trong 7 tháng đầu năm cũng ghi nhận sự bùng nổ.

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (gồm cấp mới và điều chỉnh) đạt 2,36 tỷ USD, cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn cấp mới có 106 dự án (đạt 1,17 tỷ USD, gấp 2,9 lần), và vốn điều chỉnh bổ sung đạt 1,19 tỷ USD (gấp 9,2 lần). Trong đó: Vận tải kho bãi đạt đạt 601,7 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 24,8%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 487,4 triệu USD, chiếm 20,6%;  xây dựng đạt gần 209 triệu USD, chiếm 8,8%.

Trong 7 tháng năm 2026, có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 638,3 triệu USD, chiếm 27,0% tổng vốn đầu tư; Campuchia 449,9 triệu USD, chiếm 19,0%; Indonesia 308,6 triệu USD, chiếm 13,1%; Ấn Độ 173,9 triệu USD, chiếm 7,4%; Philippines 167,2 triệu USD, chiếm 7,1%; Kazakhstan 149,9 triệu USD, chiếm 6,3%; Anh 82,8 triệu USD, chiếm 3,5%.

Cẩm Tú/VOV.VN
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