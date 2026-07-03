Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/7, tính đến ngày 30/6/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.013 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 17,39 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 87,2% về số vốn đăng ký. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 10,76 tỷ USD, chiếm 61,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 3,08 tỷ USD, chiếm 17,7%; các ngành còn lại đạt 3,55 tỷ USD, chiếm 20,4%.

Dòng vốn FDI đổ mạnh vào Việt Nam, vốn đăng ký vượt 34,6 tỷ USD (Ảnh minh họa: KT)

Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 7,31 tỷ USD, chiếm 42,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 5,45 tỷ USD, chiếm 31,4%; Nhật Bản 1,2 tỷ USD, chiếm 6,9%; Trung Quốc 977 triệu USD, chiếm 5,6%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 665,6 triệu USD, chiếm 3,8%; Hà Lan 420,4 triệu USD, chiếm 2,4%.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, có 541 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 11,04 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,91 tỷ USD, chiếm 63,0% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 17,9%; các ngành còn lại đạt 5,42 tỷ USD, chiếm 19,1%.

Đáng chú ý, trong tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam thì vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có mức tăng mạnh (89,5% so với cùng kỳ năm trước) với 1.446 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,22 tỷ USD. Trong đó, có 413 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 2,15 tỷ USD và 1.033 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 4,07 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 2,64 tỷ USD, chiếm 42,4% giá trị góp vốn; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,94 tỷ USD, chiếm 31,1%; ngành còn lại 1,65 tỷ USD, chiếm 26,5%.

Vốn ngoại chảy mạnh vào Việt Nam, FDI 5 tháng tăng gần 35% VOV.VN - Dòng vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 5 tháng đầu năm đạt gần 25 tỷ USD, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Trong khi đó, vốn giải ngân đạt 9,75 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm, phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư và triển khai dự án ngày càng tích cực.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của sáu tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,76 tỷ USD, chiếm 82,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 965,2 triệu USD, chiếm 7,4%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 479,2 triệu USD, chiếm 3,7%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026 có 94 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 820,3 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; có 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 388,9 triệu USD, tăng 3,0%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,21 tỷ USD, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 294,0 triệu USD, chiếm 24,3% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 275,3 triệu USD, chiếm 22,8%; xây dựng đạt 179,5 triệu USD, chiếm 14,8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 324,7 triệu USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư; Campuchia 258,6 triệu USD, chiếm 21,4%; Kyrgyzstan 149,9 triệu USD, chiếm 12,4%; Anh 82,8 triệu USD, chiếm 6,8%; Singapore 72,5 triệu USD, chiếm 6%; Kazakhstan 36,0 triệu USD, chiếm 3,0%; Hoa Kỳ 32,2 triệu USD, chiếm 2,7%.